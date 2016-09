Afrikkalainen sikarutto levisi tanskalaisten omistamaan sikalaan Venäjällä

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt tanskalaisen omistamaan sikalaan Krasnodarissa Venäjällä Kaukasian pohjoisosassa.

Kyseessä on DAN KUB -niminen yhdistelmäsikala, jossa on 2 700 emakkoa ja 30 000 porsasta, Axzon kertoo tiedotteessaan. Yhtiön mukaan on yllätys, että tauti pääsi sikalaan, jonka bioturvallisuudesta on huolehdittu erittäin tiukasti.

Siitä ei käy ilmi, onko saastuneen sikalan eläimet lopetettu ja ruhot hävitetty tai onko tuotantotilojen ympärille perustettu suojavyöhykkeitä.

Axzon kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten sekä alueen eläinlääkäreiden kanssa ja noudattavansa tilanteen vaatimia toimia.

Toimet keskittyvät erityisesti eläinten ja sikalantyöntekijöiden hyvinvoinnin takaamiseen. Seuraavaksi mietitään, miten tauti vaikuttaa yhtiöön. Krasnodarin sikalan osuus yhtiön lihantuotannosta on kuusi prosenttia.

Axzon muodostuu kahdesta osakeyhtiöstä: Poleb Invesment OY:stä ja Axzon Oy:stä. Yhtiöllä on neljä tuotantolaitosta kolmessa maassa, Puolassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Sikaloissa on yhteensä 44 000 emakkoa.

Lisäksi Axzon omistaa 40 prosenttia tanskalaisesta Sevel Slagterista.

Tanskalaisen Landbrugsavisenin mukaan DAN KUB sai ruttotartunnan myös vuonna 2012. Tuolloin se asetettiin karanteeniin. Tauti aiheutti yhtiölle vajaan 7 miljardin euron tappiot.

Axzon ei ole ainoa tanskalaisten ulkomailla sijaitseva ruton runtelema sikala. Esimerkiksi vuosi sitten tauti levisi Idvang-yhtiön sikalaan Liettuassa. Afrikkalainen sikarutto on aiheuttanut ongelmia myös suomalaisille lihataloille. Vuosi sitten tauti levisi HK Scanin Virossa omistamaan 4 000 eläimen lihasikalaan.

Afrikkalainen sikarutto leviää niin sioissa kuin villisioissa Venäjällä ja Ukrainassa, kuten myös Puolassa ja Baltiassa.

Suomen kannalta on erityisen huolestuttavaa, että afrikkalainen sikarutto ei ota talttuakseen Virossa. Siellä koko maa Hiidenmaata lukuun ottamatta on tautialuetta.

