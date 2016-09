Aktiivitilat -ryhmään äkkiä yli 500 jäsentä - tilan etsijiä riittää, myyjistä ja luopujista pula

MT kertoi tilaa etsivät ja tiloistaan luopumishaluiset yhdistävästä Aktiivitilat -Facebook-ryhmästä tiistaina 27.9. Parissa päivässä ryhmään liittyi yli 500 jäsentä.

Ryhmän ylläpitäjän Tarja Ojanteen mukaan ongelmana on, että mukana on lähes yksinomaan toimivaa tilaa hakevia. Myyjiä ja tilasta luopuvia on kovin vähän.

"On yrittämään valmiita ihmisiä, jotka hakevat sopusuhtaista ja toimivaa tilaa. Usein he ovat maatilalta kotoisin ja tuntevat tilan työt. Ammattien kirjo on laaja, lomittajista sairaanhoitajiin."

Joku liittyjistä suunnittelee jopa hoivamaatilaa, Ojanne mainitsee.