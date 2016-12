Arla hakee tuottajia Hollannissa - kivi-maitohana sulkeutuu

Arla hakee uusia maidontoimittajia hollantilaiselle meijerilleen, ruotsalainen ATL-lehti uutisoi torstaina.

Kaksi tuottajatilaisuutta oli tiistaina, toinen Nijkerkissä, missä yhtiöllä on meijeri. Meijerillä on 60 maidonlähettäjää Hollannissa.

Pääosa meijerin tarvitsemasta maidosta tulee Hollannin maitosäätiöltä (Dutch Milk Foundation), joka on osa maitojätti Friesland-Campinaa.

Kun Friesland ja Campina yhdistyivät 2008, Hollannin kilpailuviranomaiset asettivat kaupan ehdoksi, että jättimeijeri myy seuraavan 10 vuoden aikana 1,2 miljardia litraa raakamaitoa kilpailijoilleen.

Siitä 440 miljoonaa litraa on korvamerkitty Arla Foodsille. Maidon toimittaminen loppuu vuodenvaihteessa.

Arla maksaa kivi-maidosta Friesland-Campinan tilittämän takuuhinnan. Takuuhinta on viime ajat ollut korkeampi kuin, mitä Arla on maksanut omille tuottajilleen.

Arlan johto on arvioinut, että he joutuvat tarjoamaan maidosta vähintään yhtä paljon kuin Friesland maksaa ja todennäköisesti vähän enemmän, jotta uusia tuottajia on mahdollista saada.

Arla järjesti tuottajatilaisuudet tiistaina, samana päivä, kun Friesland-Campina kertoi tammikuun takuuhinnan. Takuuhintaa laskettiin kolme senttiä litralta joulukuusta ja tarkalleen samaksi, mitä Arla nyt tilittää Nijkerkin tuottajille.

Suomessa kilpailuviranomaiset asettivat Valiolle vastaavan toimitusvelvoitteen vuosituhannen vaihteen meijerifuusioiden yhteydessä. Se on Hollannista poiketen voimassa toistaiseksi, tähän mennessä 16 vuotta.

ATL-lehti uutisoi asiasta torstaina: Arla raggar mjölkbönder i Nederländerna.