Arlan luomumaidon tuottajahinta ei laskekaan, vaan ainoastaan luomuosa

Talouselämä uutisoi eilen, että Arla aikoo laskea luomumaidon tuottajahintaa.

Uutisen mukaan Arla on lähettänyt luomumaidontuottajilleen kirjeen, jossa se kertoo laskevansa luomumaidon tuottajahintaa. Perusteluna on kysynnän kasvu.

Vuodesta 1995 luomumaitotilaa Turussa pyörittänyt Jaakko Suominen sanoo, ettei väite pidä paikkaansa.

"Asia on niin, että tuottajahinta ei laskenut, mutta luomulisä laskee", Suominen täsmentää.

Arla viestittikin tänään, että yhtiön tiedotteessa oli virheellinen termi. Yhtiö täsmensi, että tuottajille maksettava kokonaishinta ei laske, vaan maidon tuottajahinnan luomuosa.

"Muutos tässä on se, että luomumaidon ja tavanomaisen maidon hinnan ero kapenee", Suominen selittää.

Hän kertoo, että Valio on toiminut näin jo useamman vuoden. Arla seuraa markkinajohtaja Valion esimerkkiä.

"Tämä ei ole maitosektoria seuraavalle mikään yllätys."

Suomisen reilun sadan lehmän ja kahden lypsyrobotin tilan talouteen muutos ei vaikuta.

"Muutos vaikuta meidän toimintaan, mutta totta kai mekin toivomme, että maidon hinta nousee."

Luomulisä on Suomisen tilaisännyyden aikana vaihdellut 4-18 sentin välillä. "Nyt se on 14–15 sentin tuntumassa, eli on lisä ollut välillä huomattavasti alhaisempikin."

"Tuottajana tässä voi vain toivoa, että kuluttaja valitsee enemmän luomumaitoa kaupasta", Suominen sanoo.