Yara nostaa lannoitehintoja toistamiseen viikon sisällä

Yara Suomi nostaa peltolannoitteiden hintoja huomenna tiistaina keskimäärin 11 euroa tonnilta. Vastaavan suuruinen korotus tehtiin vain viikko sitten.

Lannoitteiden kallistumistahti on ollut hengästyttävä. Kesän jälkeen hintoja on korotettu useita kertoja ja huomisen korotuksen jälkeen tonnille on tullut lisää hintaa heinäkuun alun jälkeen yli 40 euroa, 15 prosenttia.

Nousuprosentit ovat vielä isompia, kun myyntihintoja verrataan vuoden takaiseen. Silloin suosituin YaraMila Y1 maksoi Bernerin hintalistan mukaan 277 euroa tonnilta. Huomenna samaisesta lannoitteesta pyydetään 335 euroa listahintojen mukaan.

Nousua on 58 euroa tonnilta eli yli 20 prosenttia, viime vuoden lokakuusta.

Kilpaileva Cemagro julkaisi maanantaina uudet lannoitehinnat. Aivan samanlaista lannoitetta ei valikoimista löydy, mutta hieman enemmän fosforia ja kalia sisältävä lannoitetta myydään 315–318 eurolla tonnilta.

Beloragron hinta oli maanantaina iltapäivällä 293 euroa tonnilta yhtiön omilla verkkosivuilla.

Lannoitteiden raaka-aineista typen tai pikemminkin urean hinta nousi kesällä, mutta nousu näytti taittuneen syyskuun lopulla lannoitemarkkinoita seuraavan Fertilizerworks-verkkosivuston mukaan.

Maailmanpankin viikko sitten julkaiseman hyödykemarkkinakatsauksen mukaan syyskuussa lannoitteiden dollarihinnat olivat keskimäärin lähes viisi prosenttia kalliimpia kuin vuotta aiemmin.

Korotukset johtuvat lannoitteiden hintojen jyrkästä noususta Keski-Euroopassa. Siellä nousua on ollut vielä enemmän kuin Suomessa, toteaa kaupallinen johtaja Timo Räsänen Yara Suomesta.

Räsäsen mukaan Keski-Euroopassa hinnat ovat nousseet 30 prosenttia lannoitekauden alusta, kun Suomessa korotukset ovat uusimman noston jälkeen 11–19 prosenttia.

Räsäsen mukaan korotuspaineita on edelleen. Vuosi sitten iso korotus osui vuoden vaihteeseen. Nyt se tuli aiemmin.

Lannoitteiden raaka-aineista etenkin typen kuten urean hinnat ovat nousseet voimakkaasti maailmanmarkkinoilla, mutta myös muissa raaka-aineiden kuten fosforin ja kalin noteerauksissa on nousuvirettä, Räsänen sanoo.