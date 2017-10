Luken tutkija Ylellä: Viljatilat kestävät kadon, konkursseja tuskin tulee

Viljatilojen konkurssiaaltoa ei ole odotettavissa, vaikka jo viime vuosi oli viljatiloille heikko ja tämä on vielä heikompi, arvioi tutkija Jukka Tauriainen Lukelta Ylen aamulähetyksessä maanantaina.

Vajaan vartin mittaisessa haastattelussa keskityttiin satotilanteeseen ja viljelijöiden selviämiseen.

Tauriaisen mukaan viljatiloilla tulosta noin kolmasosa tulee viljan myynnistä ja sadosta ehkä 10–20 prosenttia menetetään, Lisäksi viljatilat eivät ole niin päätoimisia, etteivätkö ne kestäisi vaikeaa korjuuvuotta.

Vaihtelu on kuitenkin isoa tilojen välillä. Etelässä sato on pääosin korjattu ja paikoin on saatu huippusatoja, mutta tilanne heikkenee pohjoiseen mentäessä. On alueita, missä yli puolet on vielä korjaamatta.

Lisämenoja aiheutuu viljan kuivauksesta. Kuivauksen ulkoistaneilla kirjanpitotiloilla kuivauskulut ovat keskimäärin 4 000 euroa syksyssä. Nyt summa kaksinkertaistuu.

Myös laatutappiot alentavat sadon arvoa ja tilojen tuloja. Karjatilat voivat joutua ostamaan rehua, jos omaa viljaa ei ole saatu.

Tauriaisen mukaan kuluttaja tuskin huomaa vaikeaa satotilannetta.

Vaikka sato olisi laadultaan heikkoa, sitä voidaan paikata tuonnilla. Tuontivilja ei ole kuitenkaan merkittävästi kotimaista kalliimpaa. Lisäksi viljan osuus esimerkiksi leivässä on häviävän pieni.

Ohjelmassa oli mukana myös Luxemburgista tavoitettu maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

Ministerikokoukseen osallistuva Leppä aikoi tuoda Suomen vaikean satotilanteen esille. Tukea hän arveli saavansa Baltiasta, missä sato-ongelmat ovat samantapaisia. "Kaikki kivet käännetään, myös mahdollisuudet EU:n kriisituen käyttämiseen."