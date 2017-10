Sateet kiusaavat sokerijuurikkaan nostoa - lastaus käy, katso video

Sokeritehdas Säkylässä käynnistyi tiistaina 3. lokakuutta ja juurikasta on riittänyt niin, että tehdasta on voitu ajaa täysillä, kertoo maatalousjohtaja Tero Tanner Sucrokselta.

Tanner uskoo, että juurikasta riittää, vaikka sateet ovat viivyttäneet nostoja ja alkuviikolla koneita ei juuri ajettu pellolle.

Sateiden ja märkien olojen takia viljelijöiden kannattaa seurata multaprosenttia, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti juurikkaan hintaan, muistuttaa sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Pekka Myllymäki MTK:sta.

Multaprosentin kaksinkertaistuminen normaalista pudottaa juurikkaan tonninhintaa neljänneksellä, MTK:ssa lasketaan.

Myllymäen mielestä tehdas voisi tarvittaessa jarruttaa käyntiä, ja odottaa nostokelien paranemista.

Myllymäki on huolissaan kuljetusjärjestelyistä. Kuljetukset kilpailutettiin ja lastauksesta huolehtii kolme isoa puhdistuskuormainta. Neljäs tulee maahan ensi viikolla.

"Riittääkö kuormainten teho ja onko kuljetuskalustoa varattu riittävästi hankalan syksyn varalle", Myllymäki miettii.

Suomen ohella sateet ovat kiusanneet nostoja Pohjois-Saksassa, sokeritehtaan pääomistajan Nordzuckerin kotikonnuilla.

Tannerin mukaan juurikas on ollut ajankohtaan nähden laadukasta ja sokeripitoisuus ylitti ensimmäisissä vastaanotetuissa erissä 16 prosenttia.

Päivässä tehtaalle tulee lähes 250 täysperävaunullista juurikasta, 7,8 miljoonaa kiloa. Siitä saadaan 1,2 miljoonaa kiloa sokeria.

Juurikassadosta odotetaan keskinkertaista, 39 tonnia hehtaarilta, Tanner sanoo.

Lounaisrannikolla on ollut kuivaa ja keveillä mailla sato on jäämässä niukaksi. Savilla vettä on riittänyt ja satonäkymät ovat hietamaita parempia.

Kausi päättyy joulukuun alkupäivinä, jos nostot ja sokerin jalostaminen sujuvat odote­tusti.