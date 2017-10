Traktorikaupan ovi ei juuri narahda - syyskuu oli ennätyshiljainen

Tuore syyskuun traktoreiden rekisteröintitilasto kertoo konekaupan pysähtyneisyydestä. Kesä oli hiljainen ja puintien viivästyminen hiljensi myös alkusyksyn.

Kuukauden aikana ensirekisteröitiin vaivaiset 84 maataloustraktoria ja niistäkin merkittävä osa myytiin muuhun kuin maatalouskäyttöön.

Pudotus on iso, sillä vuosi sitten syyskuussa rekisteriin meni yli sata traktoria enemmän.

Tällä vuosituhannella syyskuun menekki on jäänyt vain kahdesti alle 200 rekisteröinnin, viimeksi kaksi vuotta sitten, jolloin kauppoja syntyi 132.

Kuluva vuosi on ollut traktorikaupassa kaksijakoista. Vielä keväällä kauppa kävi tyydyttävästi. Kylvöistä lähtien meno on ollut mollivoittoista.

Tammi-toukokuussa menekki supistui 15 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja kesäkuun alun jälkeen pudotusta on ollut yli 27 prosenttia.

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden rekisteröinnit olivat 1 162 maataloustraktoria, mikä on 276 rekisteröintiä ja 19 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Ellei ihmeitä tapahdu ja tahti parane loppuvuonna, tämän vuoden maataloustraktoreiden rekisteröinnit jäävät 1 400:n koneen tuntumaan, ehkä senkin alle.

Viime vuonna ensirekisteröitiin Trafin tietojen mukaan 1 721 maataloustraktoria.

Traktoreiden koon kasvu on aiemmin lieventänyt rekisteröintimäärien laskua. Nyt niin ei ole käynyt.

Traktoreiden keskiteho on pysytellyt pian pari vuotta 120 kilowatin tuntumassa.

Valtra on selvinnyt taantumasta muita traktorimerkkejä paremmin osin siksi, että koneita menee paljon maatalouden ulkopuolelle.

Suolahdessa koottujen traktoreiden markkinaosuus on jo 56 prosenttia.

Valtrankin kappalemenekki on laskussa, mutta vain vähän verrattuna kilpailijoihin.

New Holland on tehnyt pientä eroa John Deereen, vaikka kumpainenkin on menettänyt yli kolmanneksen myynnistään. Lähes yhtä hankalaa on ollut tilaston seuraavilla merkeillä Massey-Fergusonilla, Case IH:lla ja Fendtillä.

Markkinoille pari vuotta sitten tullut Claas on ahtaalla. Koneita on myyty alle kappaleen viikkotahtia ja markkinaosuus on valahtanut kolmeen prosenttiin. Myynti on jäänyt alle puoleen viime vuodesta.

Jotain hyvääkin tilastosta löytyy. Taloustilanteen elpyminen on kääntänyt traktorimönkijöiden menekin nousuun. Syyskuussa menekki kasvoi yli 10 prosenttia.