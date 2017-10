Koneagria avautui yllättävän vilkkaana ja väki viihtyi

Alahärmäläiset maidontuottajat Mira ja Ari Heikkilä tutkailivat Merlinin uutta lypsyrobottia, jota esiteltiin torstaina Koneagria-messuilla Tampereella. "Yhdistetyllä työ- ja lomamatkalla ollaan."

Heikkilöiden ohella moni muu suuntasi torstaina Tampereelle. Messukeskuksen halleissa ja käytävillä oli ahdasta. Ovien taakse muodostui jonoja jo ennen aamuyhdeksää, kun portit avattiin.

Heikkilät hankkivat lypsyrobotin puolitoista vuotta sitten eikä vaihtoaikeita ole. "Aika samanlaisia robotit näyttävät", pariskunta mietti. Kiinnostusta lisäsi se, että naapuriin on tulossa Merlinin robotti.

Aamujunalla Tampereelle tulleet Heikkilät aikoivat viettää messuilla kaksi päivää ja iltaohjelmaakin oli tiedossa. Messumatka on samalla lyhyt hengähdystauko tilan töistä. Lomittaja hoitaa karjaa matkan ajan.

Ari Heikkilän mukaan kesä on ollut raskas, vaikka sato on saatu talteen. "Koko ajan on laittanut hanttiin, Nurmea korjattiin, vaikka välillä vähän satoi."

Keuruulaisella Hannu Vuoriniemellä kävi keväällä tuuri. Peltojen peruskunnostuksen takia hän kylvi vain aikaista ohraa. Sato saatiin talteen ennen syyssateita.

Isoa äestä katsellut Vuoriniemi arveli, ettei mitään erityistä ole mielessä hankkia. "Katsellaan, mitä uutta on tullut."

Hän epäilee, että talvi tulee olemaan hiljainen maatalouskaupassa ja varsinkin isojen kasvinviljelytilojen koneita kuten puimureita tuskin paljon myydään.

Viljelijöitä näyttää olevan liikkeellä paljon ja he ovat hyvällä mielellä, myhäilee aluepäällikkö Jan Arrila Trelleborgilta. "Mutta kovin varovaisia kaikki tuntuvat olevan."

Hankalat korjuuolot eivät sanottavasti ole näkyneet rengaskaupassa, Nyt ei ole vielä sen aika, mutta aiemmista vuosista on opittu, että renkaisiin kiinnitetään huomiota märän vuoden jälkeen.

Moni on käynyt kertomassa selviytymistarinoita siitä, miten korjuu on saatu onnistumaan märissä oloissa, Arrila kertoo.

Petäjävedellä pientä tilaa pitävällä Pekka Heimovalalla on vielä nelisen hehtaaria vehnää puimatta ja "puimatta taitaa jäädäkin. Kasvusto on laossa ja on alkanut itää."

Kun katsoo uusien koneiden hintoja ja miettii samalla tuottajahintoja, ei kateeksi käy. Monella keskisuomalaisella tilalla puinnit ovat edelleen pahasti kesken, Heimovala miettii.

Surkea syksy näkyy monella tavalla myös ensi kesänä. Heimovala sai kylvöön hieman ruista ja kävi hakemassa siemenet paikalliselta toimijalta. "Eipä muita siemenenhakijoita juuri näkynyt."

Koneagrian avajaispäivän tunnelmia löytyy täältä: