Maatila myytävänä: ”Lehmät sitovat liikaa”

Kiinteistönvälittäjä myy Hanka­salmella maitotilaa, jossa on 36 lypsävää, kymmenen vuotta sitten uusittu navetta, 21 hehtaaria peltoa ja 13 hehtaaria metsää, lähes uusi päärakennus ja melkein kilometri rantaa.

Miksi?

”Kyllästyttiin maatalous­poli­tiikkaan, markkina­tilan­tee­seen, maidon hintaan, aleneviin tukiin ja epä­varmuuteen”, koti­tilaansa kauppaava ja MTK-Hanka­salmen varapuheenjohtajana toimiva Jari Laitinen listaa.

”Suurin tekijä on kuitenkin se, että työ lehmien kanssa on niin sitovaa. Eläimet ovat mukavia, ja jalostukseen on panostettu, mutta muutakin elämää ja harrastuksia olisi, mutta niihin ei kerkiä.”

Mielessä on metsästystä, kalastusta ja metsästyskoirien kasvatusta.

Laitinen sanoo suhtautuvansa kotitilaansa ja sen myyntiin kuin mihin tahansa yritykseen, koska sitä on kehitetty kuluneet 12 vuotta yhdessä, eli ”omaansa myyvät”.

Nelikymppisinä ehtii vielä uudelle uralle, hän sanoo, ja miettii Annina-vaimonsa kanssa muun muassa mökkitalkkarin ja lomittajan uraa. Uusi koti odottaa Kangasniemellä.

