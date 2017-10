Pieni maatila voi kannattaa siinä missä isokin – Myllymäen tilan 25 lehmää pääsevät kirmaamaan ulos ympäri vuoden

"Parhailla pienillä tiloilla kannattavuus on yhtä hyvä kuin neljä kertaa suuremmassa tilakokoluokassa keskimäärin", kertoo tutkimuspäällikkö Arto Latukka Luonnonvarakeskuksesta.

Parsinavetan oljilla märehtii 100-tonnari Papu ja vieressä 80-tonnari, tyttärentytär Ulla. Keskipoikimakerta tilalla on 4,4, kun Suomessa keskiarvo on alle 2,5. Myllymäen tilan lehmät ulkoilevat päivittäin – talvellakin.

"Isot tilat ovat tosi paljon esillä. Se pikkuisen harmittaa siinä mielessä, että pikkutiloja on edelleen ja nämä ovat aika lailla varmoja tapauksia", Myllymäki-Saarikko aprikoi.

Kirsti Myllymäki-Saarikolla ja Erkki Saarikolla on Hattulassa 25 lypsävää. Maito on pysynyt 26 vuotta Suomen parhaassa laatuluokassa.

"Tärkeintä on, että te voitte hyvin", korostaa Pro Agrian markkinointi- ja myyntijohtaja Tuomo Rissanen . "Unelmoikaa, mutta ymmärtäkää samalla omat realiteettinne. Kaikista ei ole 200 lehmän pitäjiksi."

Kehittämisessä mietitään usein talouspuolta. Yksi seikka on kuitenkin talouttakin tärkeämpi.

Maitotilan emäntä vietti lapsuutensa kaupungissa.

Kun Myllymäki-Saarikon isovanhemmat kuolivat, hänen isänsä osti tilan perikunnalta. 12-vuotiaalle helsinkiläistytölle se oli maailmanloppu. Ei enää Kallion yhteiskoulua vaan muutto Hattulaan, keskelle ei-mitään! Lehmätkin pelottivat.

Kuinka ollakaan, hän huomasi viihtyvänsä maaseudulla.

Isän kuoltua Myllymäki-Saarikko otti tilan haltuun miehensä kanssa. Uusi navetta rakennettiin lähes kokonaan omin voimin vuonna 1997.

Peltoa on nyt 32 hehtaaria vuokramaineen. Pieniä velkasummia täälläkin otetaan. Uusin investointi on tekeillä oleva hakelämpökeskus. Siinäkin oma työ on isossa roolissa.

Kyllä laajennuskin mielessä pyörii, Myllymäki-Saarikko myöntää. Lisämaita se kuitenkin vaatisi.

Sopiva määrä voisi olla 30–40 lehmää. Putkilypsystä olisi mukava siirtyä lypsyasemaan. Siinä menee kuitenkin raja – robottia ei Myllymäen tilalle kaivata.

"Yksilöllinen hoito on helpompaa näin. Lehmät tuntevat minut täysin ja minä tunnen niiden tavat ja tottumukset."

Yksi lisäsyy vältellä robottia on, että kalliitkin laitteet hajoavat. Navettaympäristö pistää teknologian lujille, Saarikko arvelee. Uudehkoa teknologiaa edustaa navetassa väkirehurobotti.

"Lehmät kun heittävät heinätukon kiskolle, robotti pysähtyy siihen."