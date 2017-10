IL: Sadat viljelijät itsemurhavaarassa – Melan auttajat pelastavat ihmishenkiä

Itsemurha-ajatuksia ovat hautoneet viime aikoina jopa sadat suomalaisviljelijät, kertoo Iltalehti.

Synkistä tunnelmista kertoo lehdelle Eija Tammela, joka työskentelee Melan Välitä viljelijästä -hankkeessa.

Tammelan mukaan tilastotietoa viljelijöiden itsemurhista tai itsemurha-aikeista ei ole, mutta Tammela pitää uskottavana, että jonkinlainen piikki on meneillään.

Ilmiötä on pitänyt esillä myös Sinisten kansanedustaja Kaj Turunen, joka teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, mitä itsemurhille aiotaan tehdä.

Välitä viljelijästä -hanke on tavoittanut yhdeksässä kuukaudessa noin 1 200 viljelijää.

Yli 500 on saanut 500 euron arvoisen ostopalvelusitoumuksen apuun. Yli puolet on käytetty terapiaan.

Alun perin varattu miljoonan euron rahoitus alkaa olla loppu, mutta hanke on saanut toisen miljoonan jotta työ voi jatkua.

Tammelan mukaan avusta on hyötyä. Moni autettu viljelijä on kertonut, miten mielen solmut ovat alanneet aueta ja elämä on päässyt jatkumaan.

Melan Välitä viljelijästä -hanke