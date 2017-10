Peltokroolauksesta tuli hitti: Sade ei lannista vehnän sekaan pulahtanutta latvialaisviljelijää

Maailman turhin äänestys: kuka on saanut tarpeekseen vesisateista?

Käsiä eivät nosta pystyyn vain suomalaiset. Esimerkiksi Latviassa syksyn sateet ovat olleet poikkeuksellisen runsaita.

Sade on kurittanut myös maan itäosassa sijaitsevaa Latgalliaa. Alueella on jo muutenkin runsaasti järviä, mutta nyt vesistöjen määrä on väliaikaisesti lisääntynyt entisestään.

Elokuussa vain yhden päivän aikana satoi 107 millimetriä, yli koko kuukauden keskiarvon. Sateet ovat aiheuttaneet alueen viljelijöille suuria menetyksiä ja muuttaneet peltoja suuriksi lammikoiksi.

Kaikki eivät kuitenkaan lannistu luonnonvoimien edessä. Ei ainakaan nuori ja raamikas Lauris Ljubkas: Jos elämä antaa tulvivan viljapellon... on aika pulahtaa uimasille!

Isänsä kanssa maatilaa pyörittävästä Ljubkasista on hetkessä tullut somesensaatio: hänen peltokroolaustaan on katsottu Facebookissa lähes puoli miljoonaa kertaa.

Ljubkas viljelee isänsä kanssa tilallaan muun muassa ohraa, vehnää, palkokasveja ja rapsia. Osa sadosta on tuhoutunut, mutta Ljubkas vannotti paikalliselle uutiskanava TV3 Newsille, ettei aio antaa periksi.

Näitä viljoja tuskin talteen saadaan, mutta ainakin viljelijän huumorintaju on vielä tallessa!