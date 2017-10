Yle: Lomittajaongelma ja lomien peruminen riepoo maatiloilla – "Hieman riemastuin lomatoimistolle"

Maatalouslomittajien tilanne on koko Suomessa hyvin haastava, kertoo Yle. Osassa maata on työvoimapula, mutta joillakin alueilla joudutaan irtisanomaan ja osa-aikaistamaan työntekijöitä.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) mukaan ongelmien taustalla on maatalousyrittäjien vähentyminen. Ongelmia on eniten keskisuurilla tiloilla, sillä suuremmilla tiloilla lomittajat työllistyvät lähes kokoaikaisesti.

Maitotilalliset Ella Mustakangas ja Jyrki Nykänen pyörittävät miltei sadan lehmän tilaa Sotkamon Pohjavaaralla. Päivät ovat pitkiä ja työ kovaa. Lisäksi lapsiperheen asioiden pyörittäminen tuo oman lisänsä jo valmiiksi kiireelliseen päivärytmiin.

Mustakangas ja Nykänen olivat ilmoittaneet lomituspalveluun jo hyvissä ajoin lomapäivänsä, mutta vain viikkoa ennen loman alkua tilalle luvattu lomittaja peruuntui, Yle kertoo. Silloinkin vain toinen yrittäjäpariskunnasta olisi päässyt lomalle, toiselle lomittajaa ei löytynyt.

Mustakankaan mukaan lomittajan peruuntumista perusteltiin Sotkamon toimipisteen lomituspalveluissa sillä, että tekijää ei ollut siihen hetkeen saatavilla.

"Hieman riemastuin lomatoimistolle. Tämä kuitenkin anottiin sovitun käytännön mukaan, joten kyllä meillä täytyy olla oikeus pitää lomamme", Mustakangas kertoo.

Sotkamon toimipisteen lomituspalvelupäällikkö Eeva Halonen kertoo Ylelle lomien perumisen syyksi, että alueen lomittajilla on meneillään monta äitiyslomaa sekä muutamia sairauslomia. Lomittajia ei vain ollut saatavilla.

Sotkamon toimipisteen alueen lomituksien järjestämistä vaikeuttaa lomittajien aaltoileva tarve. Alueella lomittajien osa-aikaisiin sopimuksiin siirryttiin pakon edessä, koska kokoaikaista työtä ei ole tarjota.

15 vuotta lomittajana työskennelleen Mauri Arffmanin mukaan osa-aikaisuus on toiminut hänen osaltaan hyvin, mutta kentältä on kaikunut huolestuttavia kommentteja.

"Osa-aikaistetut ovat pahoittaneet mielensä ja provosoivat toimistoa. Merkillepantavaa on, että muilla lomittajilla on työuupumusta ja jopa työpaikkakiusaamista on havaittavissa", Arffman paljastaa Ylelle.

Arffman ei syytä ongelmista lomatoimistoa, vaan korostaa sen kattojärjestönä toimivan Melan toimien aiheuttaneen ongelmat. Hänen mukaansa järjestö on panostanut vääriin asioihin taloudellisesti ja unohtanut lomittajien hyvinvoinnin.

"Mela on se, joka määrää. Sieltä tulee sellaista hömpänpömppää, että lomittajatkin ihmettelevät: meille pukattiin jotkin kännykät, joilla pitää kuitata itsensä pois. Ne tilttaavat aina", Arffman toteaa.

Lomittajille annetuilla puhelimilla on tarkoitus ilmoittaa työajat yhteiseen järjestelmään.

"Tällaisiin jonnin joutaviin löytyy rahaa, muttei hyvinvointiimme. Tämä on hupaisa yhtälö", Arffman kertoo.