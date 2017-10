Viljojen puinnit loppumassa, öljykasveja vielä korjataan

Viljakasvustot eivät enää viime päivinä ole kuivuneet päivällä ja kasvustot ovat paikoin itäneet pahasti. Viljojen puinnit onkin lopetettu monin paikoin, kertoo Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyr tänään julkaisemassaan vuoden viimeisessä puintiseurannassa.

Öljykasvien ja härkäpavun puinti onnistuu vielä.

Korjuukustannukset ovat suuret ja korjuujäljet vaikuttavat ensi vuoden kylvöihin. Puimatta jää rapsia ja kauraa sekä vähän vehnää ja härkäpapuja, alueesta riippuen noin 5–30 prosenttia kasvustoista. Tilakohtaiset erot ovat valtavia.

Kymenlaaksossa puitiin viime viikon lopussa pääasiassa öljykasveja, mutta myös viljoja ja härkäpapua. Viljoihin ei enää kannata panostaa, sillä niissä laatu on huono ja hometta paljon. Kaurat ovat itäneet, vaikka ovat pystyssä. Viljoja kuitenkin vielä puidaan väkisin, että seuraavan kasvukauden aloitus olisi helpompi.

Yöpakkasten ansiosta härkäpavun puinteihin on lähdetty jopa aamuyöllä. Edelleen on ongelmia peltojen kantavuuksien kanssa. Tilakohtaiset erot ovat valtavat: useimmat saaneet kokonaan valmiiksi, mutta joillain saattaa olla lähes kaikki puimatta.

Uudellamaalla vehnistä yli puolet on rehua, valkuainen alhaalla ja sakoluku kärsinyt. Peltoon saattaa jäädä jopa puolet härkäpavuista, öljykasveja 15 prosenttia, vehnää ja kauraa 5–10 prosenttia.

Päijät-Hämeessä puimatta jää papuja, kauroja, rypsejä ja rapseja sekä vehnää. Etelä-Savossa sadosta jää peltoon vajaa kolmannes.

Varsinais-Suomessa sato on määrän suhteen selvästi keskimääräistä parempi. Myös leipäviljaa ja mallasohraa on saatu. Viimeisen viikon aikana viljat ovat olleet rehulaatua. Pääosin enää öljykasveja on puimatta.

Satakunnassa arvioitiin vielä pari viikkoa sitten, että rehuvehnää tulisi paljon. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että kaikki loput jätetään peltoon eikä loppuja vehniä korjata edes rehuvehnänä.

Viime viikon aikana puitiin jonkin verran rypsiä ja rapsia sekä vähän härkäpapua. Puimatta jää kevätvehnää, kauraa sekä öljykasveja.

Keski-Suomessa ohrat ja vehnät ovat itäneet pahasti. Kaurasta tulee hyvä sato ainakin määrällisesti, mutta homeita on aika lailla. Lakoviljat jäävät puimatta, yhteensä noin 30 prosenttia kasvustoista. Herneet jäävät suurimmaksi osaksi peltoon. Myös härkäpapu meni täysin pommiin.

Keski-Pohjanmaalla kasvustot alkavat olla siinä kunnossa, ettei enää kannata lähteä puimaan. Joitakin myöhään kylvettyjä lohkoja, jotka eivät ole valmistuneet puintikuntoon, saatetaan vielä korjata kokoviljasäilörehuksi.

Etelä-Pohjanmaalla puimatta jää härkäpapua, rypsiä ja kevätvehnää, yhteensä noin 10 prosenttia. Pohjanmaalla puimatta jää 5–15 prosenttia.

Pohjois-Savossa loppukauden sato on ollut laadultaan heikkoa eikä kelpaa enää rehuksikaan. Räntää ja lunta on satanut vaikeuttamaan sadonkorjuuta. Lannanlevityksen kanssa on ongelmia. Yksittäiset tilat ovat raportoineet kymmenien tuhansien eurojen tappioista.

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella on tällä viikolla ollut yöllä pakkasta jo 10 astetta ja kasvustot ovat aamuisin kuurassa. Ilman lämmettyä kasvustot ovat märät eivätkä ehdi kuivua, kun aurinko ei paista eikä tuule. Alkuviikosta vielä puidaan paikoitellen, mutta loppuviikolle luvatut lumisateet tekevät toteutuessaan lopun puintihommista.