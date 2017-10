Tämän takia tilakaupat eivät onnistu: ”Maatilojen arvo on liian korkea tuottoon nähden”

Viljelijäksi haluavan Jussi Hautamäen kohtaamat ongelmat eivät yllätä Pro Agria Etelä-Pohjanmaan erityisasiantuntijaa Olavi Kuja-Lipastia.

”Minulla tulee työssä vastaan aika ajoin nuoria, jotka haluaisivat ostaa maatilan. Asia kariutuu useimmiten siihen, että vakuudet eivät riitä pankkilainaan.”

Tähän ongelmaan ei hänen mukaansa ole oikein mitään ratkaisua. Se on huono asia, sillä sukupolvenvaihdokset vähenevät ja yhä useamman tilan ainoa jatkomahdollisuus olisi ulkopuolinen ostaja.

”Osto- ja myyntihaluiset pitäisi saada jollain lailla kohtaamaan, markkinat vakiintumaan ja hinnat kohtaamaan nykyistä paremmin. Maailmalla tiloja ostetaan ja myydään vapailla markkinoilla, Suomessa omistajanvaihdokset tapahtuvat sukupolvenvaihdoksina.”

Sukupolvenvaihdoksissa kauppahinta jää selvästi käypää arvoa pienemmäksi. Näin ollen pankit ovat suosiollisempia ryhtymään näiden hankkeiden rahoittajiksi.

Pelloista hyväksytään lainan vakuudeksi Kuja-Lipastin mukaan tyypillisesti 60 prosenttia käyvästä arvosta. Haja-asutusalueen asuinrakennukset eivät juuri vakuudeksi kelpaa ja metsän vakuusarvo on pudonnut, kun puuston arvon säilymistä ei enää pidetä kovin varmana.

”Se on aika epätoivoinen tilanne. Maatalous on lähtökohtaisesti riskiluokassa C, kun kaupunkiasunnot ovat luokassa A.”

Kuja-Lipasti ymmärtää kuitenkin myös rahoittajien näkökulmaa. Maatalouden heikon kannattavuuden vuoksi riskit ovat kasvaneet.

”Vapailla markkinoilla myytävien maatilojen arvo on liian korkea suhteessa niiden tuottoon.”

Maatalousyrityksiin pätevät samat lainalaisuudet kuin muuhunkin yritystoimintaan, vakuuttaa puolestaan Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin asiakkuusjohtaja Jouni Kleimola.

”Maataloudessa hyvä juttu on se, että teollisuus huolehtii tuotteiden myynnistä. Monella muulla alalla myynti on vaikein hoidettava.”

Sivutoimisuus ei sinänsä ole rahoittajalle ongelma – Kleimola kertoo olevansa itsekin sivutoiminen viljelijä. Mutta sivutoiminen eläinten pito ei häntä oikein vakuuta.

”Pystyykö sitä tekemään taloudellisesti järkevässä mittakaavassa?”

Kleimola vakuuttaa, ettei pankin usko maatalouteen ole huuhtoutunut katovuoden sadevesien mukana, mutta hankkeita katsotaan kyllä hyvin tarkasti.

”Maksukyky on tärkein, annetut vakuudet vaikuttavat ja hyvät yrittäjäominaisuudet pitää olla. Niistä kertoo se, mitä on aiemmin tehty ja kuinka on asioita hoidettu.”

Sen hän myöntää, että ainakin kalliiden peltojen Etelä-Pohjanmaalla on varsin haasteellinen kuvio ryhtyä maatalousyrittäjäksi markkinahintaista peltoa ostamalla.

”Omarahoitusosuutta pitää tällaisessa tapauksessa olla merkittävästi.”

Lue myös:

Edes pienen riskin sivutoiminen emolehmätila ei kelpaa pankeille: "Rahoitusratkaisua ei ole löytynyt"