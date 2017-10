Palomestari neuvoo: Näin ehkäiset kuivuripaloja

Viime aikoina eri puolilla Suomea on syttynyt muutamia kuivuripaloja. Viljakuivaamon palossa vahingot voivat pahimmillaan olla hyvinkin mittavat.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ville Isomöttönen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että tulipalojen syttymissyitä on yhtä monta kuin tulipalojakin.

Isomöttönen kuitenkin korostaa, että kuivuripalojen, kuin minkä tahansa muunkin tulipalon ehkäisyssä olennaisia asioita ovat siisteys ja työvälineiden hyvä kunto.

Toki viljan kuivaus on monesti sellaista, ettei joka paikan puhtaanapito millilleen ole mahdollista. Isomöttönen korostaakin pitämään kuivaamon mahdollisuuksien mukaan puhtaana ja seuraamaan sähkölaitteiden kuntoa.

Päivystävä palomestari huomauttaa, että monesti viljan kuivaamiseen käytettävät sähkölaitteet saattavat likaantua ihan normaalissakin käytössä. Likaantumisen jälkeen sähkölaitteet saattavat kuumentua, mikä lisää tulipalon riskiä.

"Sähkölaitteiden tarkkailu ja tarvittaessa niiden korjaaminen korostuu muuta toimintaa enemmän", päivystävä palomestari sanoo.

Monesti tulipalojen jälkeen käy palomestarin mukaan ilmi, että jotain konetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu. On esimerkiksi ohitettu jonkun laitteen toimintoja tai tehty omia koplauksia.

"Niitä kaikkia laitteita, joita käytetään, tulee käyttää siihen, mihin ne on suunniteltu", Isomöttönen muistuttaa.

Kuivuripalojen ehkäisyssä olennaista on myös se, että tilassa on saatavilla alkusammutusvälineet. Päivystävä palomestari muistuttaa, että alkusammutusvälineistöä on toki tarpeen myös osata käyttää.

Kostea ilma ja yöpakkaset tukkivat helposti viljakuivaamoiden ilmanottoaukon. Kun aukko tukkeutuu, seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja tulipalo. Pelastuslaitos kehottaakin huolehtimaan siitä, ettei kuivurin ilmanottoaukko pääse jäätymään.