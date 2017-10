Perunan ja juurikkaan nostot jatkuvat kunhan lumet sulavat – "Hyvin märkää on"

Ensimmäisestä lumipeitteestä huolimatta sadonkorjuu jatkuu monilla pelloilla vielä myöhäiseen syksyyn. Nyt odotellaan lumien sulamista ja toivotaan maan kuivahtamista, jotta korjuuta päästäisiin jatkamaan.

"Eilisen arvion mukaan Kokemäen tehtaan sopimusperunantuotannosta oli nostamatta noin 150 hehtaaria. Lapuan Perunan tehtaalla tilanne on samantapainen. Määrä on noin viisi prosenttia viljelypinta-alasta", kertoo perunatärkkelystä valmistavan Finnamylin toimitusjohtaja Ossi Paakki.

"Tässä kelissä on vaikea uskoa, että niitä talteen saadaan ainakaan kaikkea. Meillä on ollut sama ongelma kuin muillakin kasvinviljelijöillä, ettei lämpösumma ole oikein riittänyt. Satakunnassa on saatu korjattua lähes tavoiteltu määrä perunaa, mutta tärkkelyspitoisuus on jäänyt normaalia alhaisemmaksi."

Seuraavat viikot ovat korjuussa ratkaisevia.

"Hyvin märkää joka tapauksessa on. Ensin pitäisi lumien sulaa ja sitten peltojen kuivaa nostokuntoon", Paakki toteaa.

Myös sokerijuurikkaan korjuu on venähtänyt poikkeuksellisen myöhäiseksi.

Sucroksen Säkylän sokeritehtaan maatalousjohtaja Tero Tanner arvioi, että juurikkaista ainakin kaksi kolmasosaa on saatu nostettua.

"Tässä oli aika hyvä jakso viime yöhön asti ja nostot ovat edenneet."

Hän on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että juurikassatoa saadaan vielä runsaasti talteen.

"Lumen sulaessa ylimääräinen vesi tuo lisähaasteita korjuuseen ja kuljetukset vaikeutuvat, kun tiet ovat liukkaita. Juurikkaan laatuun talven tulo ei kuitenkaan vaikuta lainkaan. Jos on paljon pakkasta ja maa jäätyy, niin sitten on eri asia."

Tannerin mukaan määrällisesti ja laadullisesti juurikassato näyttää ihan hyvältä. Jos ja kun lämpötila pysyttelee plussan puolella, korjuuta päästään lumien jälkeen jatkamaan.

"Tavallisesti juurikkaista suurin osa saadaan nostettua lokakuun aikana, mutta tänä vuonna sadonkorjuu venyy pitkälle marraskuun puolelle. Siinä mielessä tämä on poikkeuksellinen vuosi. Mutta ei tämä nyt mitään tavatonta ole", hän sanoo.

"Sato näyttää kyllä laadun ja määrän puolesta ihan hyvältä."