Topagrar: Ranska lopettaisi valtion luomutuet

Ranskan hallitus haluaa lopettaa valtion tuen luomuviljelylle ensi vuodesta alkaen, kertoo maatalouden uutissivusto topgrar.com.

Sen sijaan Ranska suuntaisi tukia nykyistä enemmän maankäytön muutoksiin.

Perusteena luomutukien lopettamiselle on, että luomutuotteiden kysyntä on kasvanut. Luomun edistäminen on jatkossa markkinoista kiinni, maatalousministeri Stéphane Travert sanoi.

Luomutuotteiden myynti kasvoi Ranskassa viime vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta noin 7 miljardiin euroon.

Peltoalasta luomutiloilla on 7,3 prosenttia, maatalouden työllisistä 10,8 prosenttia.

