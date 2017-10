Osuuskunta Itä-Maito laiduntamispuutteista: "Kyllä tämä on yllätys – ja ei ole yllätys"

Osuuskunta Itä-Maidon toimitusjohtajalle parsinavettatilojen lehmien laiduntamatta jättäminen ei tullut aivan odottamatta:

"Kyllä tämä on yllätys – ja ei ole yllätys", muotoilee savolaisittain Osuuskunta Itä-Maidon toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen MT:lle.

Lukkarisen mukaan lähtökohtana on se, että eläimet pääsevät laiduntamaan.

"Meidänkin pitää olla yhteistyössä viranomaisten kanssa ja näissä asioissa aktiivisina ja tilojen tukena, että eläimet pääsevät laiduntamaan."

Itä-Suomen läänineläinlääkäreiden valvontakampanjassa tarkastusten perusteella jopa 45 prosenttia tarkastetuista vajaasta sadasta parsinavetasta ei laidunna lehmiään. Lain mukaan parsinavetoissa asuvilla lypsylehmillä on oikeus ulkoilla 60 päivänä toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Valvontakampanja kohdistui tiloille, joista oli epäily, ettei lehmiä laidunneta.

Lain vaatimiin laiduntamispäiviin pitää Lukkarisenkin mukaan päästä. Hän arvioi tiloilla varmaan olevan syynsä laiminlyönteihin.

"Esimerkiksi kävin yhden keskustelun kesällä erään tilan kanssa, joka tuskaili (laiduntamis-)vaatimuksen täyttämisessä. Alueella karhut ja sudet säikyttävät karjaa, joka ei pysy aitauksissa ja navettaan vietäessä ovat olleet vauhkoja."

"Eläinten kannalta on hyvä, että ne pääsevat laiduntamaan. Ja kun eläimet voivat hyvin, niiden tuottavuuskin on parempi – ja laidunnus on myös lansäädännön vaatimus", Lukkarinen perustelee.

Osuuskunta Itä-Maito on maan suurimpia maito-osuuskuntia. 1 700 maitotilayrittäjää toimittaa maitonsa Itä-Maidolle. Itä-Maito tuottaa noin neljäsosan koko Suomen maidosta.

Valio tekee parhaillaan maitotilojen kanssa uusia laatu- ja tuotantotapasopimukset. Valion yhteiskuntasuhdejohtajan Pia Kontusen mukaan niissä edistetään eläinten hyvinvointia nykyiseltäkin tasoltaan.

Sopimuksen tehneet saavat ensi vuoden alusta sentin maitolitralta lisää korvauksena. Vastaavasti sopimus velvoittaa esimerkiksi liittymään samalla nautatilojen valtakunnalliseen terveydenhuollon seurantajärjestelmään, Nasevaan.

Valion alkutuotannosta ja maidonhankinnasta vastaava johtaja Juha Nousiainen kertoo Valion ryhtyneen jo toimenpiteisiin:

"Olen antanut tehtäväksi selvittää tämän. Ensi kuulemalla en ihan usko tätä, kun se kohdistuu vielä Itä-Suomen navetoihin, joissa kulttuuri (lehmien pidossa) on kunnossa", Nousiainen kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Valio on brändännyt maitotuotteitaan eläinten hyvinvoinnista huolehtivana yrityksenä. Valio järjestää keväisin ympäri maata keväisin laitumelle lasku -tilaisuuksia

Valion Pia Kontunen kertoo yhtiön uudistaneen laatukäsikirjaansa vast'ikään. uusia laatu- ja tuotantotapasopimuksia allekirjoitetaan parhaillaan, ja Kontusen arvion mukaan jo noin 80 prosenttia Valiolle maitoa tuottavista tiloista on sitoutunut uuteen sopimukseen.

Parsinavetassa lehmä on kytkettynä kaulastaan parteen. Eläin pystyy makaamaan seisomaan, makaamaan, syömään ja vaihtamaan asentoa parressakin.