EU-komissio ehdottaa glyfosaatille viiden vuoden jatkoa

Euroopan komissio yrittää jälleen ensi viikolla päästä sopuun maailman käytetyimmän torjunta-aineen jatkosta ja aikoo ehdottaa glyfosaatille alustavasti viiden vuoden jatkomyyntilupaa. Komission aiempi ehdotus, 10 vuoden jatkolupa, ei saanut taakseen jäsenmaiden enemmistöä viime viikon kokouksessa. Työryhmä tapaa seuraavan kerran marraskuun 9. päivä.

Viiden vuoden jatko on linjassa EU-parlamentin kanssa. Parlamentti ehdotti glyfosaatin maatalouskäytön kieltoa viiden vuoden siirtymäajalla. Kotitalouskäyttö kiellettäisiin heti.

Kaksi suurta jäsenmaata, Italia ja Ranska, ovat olleet glyfosaatin jatkoa vastaan, koska sen terveysvaikutuksista on vaihtelevia käsityksiä. Myös Saksan on huhuttu kuuluvan vastustajien leiriin. Glyfosaatin kieltämistä koskeva adressi on kerännyt yli miljoona allekirjoitusta.

Glyfosaatin myynnin jatkolupa raukeaa joulukuun puolivälissä, joten päätöstä jatkosta odotetaan hyvin pian.

Lue myös:

Jäsenmaat edelleen pattitilanteessa glyfosaatista –Komissiolta uusi ehdotus jo ensi viikolla