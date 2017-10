Vientiin tähtäävä, kasvivalikoimaltaan Suomessa ainutlaatuinen puutarha palkittiin innovaatiopalkinnolla

Puutarha&kauppa -ammattilehden myöntämän Puutarha-alan Innovaatiopalkinnon 2017 on saanut Kotipellon Puutarha Nousiaisista. Palkinto jaettiin Kauppapuutarhaliiton vuosikokouksessa Tampereella tänään tiistaina.

Puutarha-alan Innovaatiopalkinnon perusteluissa todetaan palkinnon myönnettävän poikkeuksellisen ansiokkaista ja uudenlaisista puutarhaviljelyyn liittyvistä innovaatioista. Erityistä on, jos asiassa yhdistyvät viljely, tekniikka, suomalainen osaaminen ja jopa vientimahdollisuudet.

Kotipellon puutarhan matka perinteisestä vihannesviljelmästä vientiin tähtääväksi, kasvivalikoimaltaan muista täysin poikkeavaksi erikoisviljelmäksi on Suomen oloissa ainutlaatuista.

"Totesimme, ettemme tule onnistumaan kurkunviljelijöinä. Idea syötäviin versoihin ja syötäviin kukkiin syntyi Kauppapuutarhaliiton Ruotsin opintomatkalla", kertoo puutarhan viljelystä vastaava Pirjo Mönkkönen.

Puutarhalla viljellään yli sataa erilaista versoja ja syötäviä kukkia tuottavaa kasvia. Myös markkinat Kotipellon puutarhalla on nähty toisin kuin muilla viljelmillä.

"Lähestyimme alusta lähtien keittiömestareita, ja vähitellen olemme luoneet yhdessä heidän kanssaan nimenomaan ravintoloille sopivia tuotteita. Olemme myös käynnistäneet viennin esimerkiksi Ruotsiin ja Hong Kongiin, ja muuallekin suunnitelmat ovat pitkällä", kertoo markkinoinnista vastaava Niko Honkanen.

Kotipellon puutarhan uusin vaihe on Uudessakaupungissa sijaitsevan Sybimar Oy:n suljetun kierron konseptin 1 400 neliön kasvihuoneen vuokraaminen. Tämä mahdollistaa hyvin alhaisen hiilijäljen sekä kalanviljelyn ravinteiden hyödyntämisen.

"Samalla siirryimme Uudessakaupungissa luomutuotantoon ja otimme käyttöön kotimaista LED-teknologiaa", kertoo Niko Honkanen.

Puutarha-alan Innovaatiopalkinnon voi saada yritys, yhteisö tai yksityinen henkilökin. Tunnustus alan hyväksi tehdystä työstä jaettiin nyt toista kertaa. Palkinnosta päättää ammattilehti Puutarha&kaupan toimitus.

Jämsän Kaipolassa sijaitseva Urosen puutarha, kukkakauppa ja hautaustoimisto Ky on palkittu vuoden 2017 parhaana kukkaviljelmänä Suomessa. Kalle ja Kaisa Urosen luotsaama puutarha sai palkinnon tiistaina Kauppapuutarhaliitto ry:n vuosikokouksen yhteydessä Tampereella.

Yrityksellä on kasvihuoneita noin 3 500 neliömetriä eli kokonsa puolesta yritys on keskikokoinen puutarha Suomessa. Yritystä on kehitetty määrätietoisesti niin tuotteiden kuin tuotannonkin osalta.

Puutarha tuottaa kukkia ympäri vuoden, ja tuotannon rungon muodostavat kevätmyynnin ruukku- ja ryhmäkasvit sekä amppelit. Puutarhalla on myös leikkokukkatuotantoa, mikä on Suomen oloissa hyvin harvinaista. Niinpä paikkakuntalaiset voivat nauttia kotimaisten ruusujen hehkusta vuoden jokaisena päivänä. Viljelyssä on myös joulukukkia, tulppaaneja sekä kesäisin kasvihuonekurkkua. Yritys työllistää vakituisesti viisi henkilöä, sesongeissa tuplaten.

Yrittäjäpariskunta pitää työstään ihmisten ja kasvien parissa. Uroset myös korostavat pitkäaikaisten ja ammattitaitoisten työntekijöidensä merkitystä yritykselle.

Yrittäjien mielestä haasteita ja mielenkiintoa lisäävät lukuisa määrä eri viljelykasveja sekä sesonkien tuomat kiireet. Kasvihuonekurkun viljeleminen on hyvin vaativaa, mikä sekin lisää työn mielenkiintoa.

Kukkien laatutuottajapalkinnon myöntää vuosittain Kotimaiset Kasvikset ry. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1994 lähtien.

Kannuksessa sijaitseva Kannuksen Kauppapuutarha Oy on palkittu vuoden 2017 parhaana kasvihuonevihannesviljelmänä Suomessa.

Puutarha täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Yrityksen perustajat Eino ja Leila Hauhtonen ovat yhä mukana yrityksen arjessa, mutta yhtiön vuodesta 2010 lähtien enemmistöomistajana ja toimitusjohtajana on ollut Aleksi Hauhtonen.

Puutarha on koko historiansa ajan keskittynyt vihanneksiin. Toimintaa on laajennettu harkiten kysynnän ja markkinoiden kasvun myötä. Puutarhan noin 8 500 neliön kasvihuoneet tuottavat ympärivuotisesti noin 850 000 kiloa kurkkuja ja 600 000 ruukkuvihannesta.

Puutarhan tuotteet jäävät suhteellisen lähelle, pääosin omaan maakuntaan Keski-Pohjanmaalle sekä naapurimaakuntaan Pohjois-Pohjanmaalle, erityisesti Ouluun. Paikallisuuden lisäksi ekologisuus on yritykselle tärkeää. Viljelyssä noudatetaan suomalaistuotannolle tyypillisiä biologisen torjunnan keinoja. Kasvihuoneet lämpiävät paikallisella bioenergialla.

Perheyrityksen jatkaminen ei ollut Aleksi Hauhtoselle itsestään selvää. Armeijan jälkeen vuosi ulkomailla muutti kuitenkin ajatuksia.

"On kunnia-asia jatkaa perheyrityksen toimintaa tuottamalla puhtaita ja tuoreita vihanneksia suomalaisten ruokapöytiin."

Hauhtonen sanoo työn monimuotoisuuden olevan parasta työssään.

"Saan olla siellä missä minua eniten tarvitaan, oli kyseessä sitten myyntityö, viljely tai erilaiset huoltotyöt. Kuluttajien ja kauppiaiden positiivinen palaute tuotteistamme antaa valtavasti energiaa ja uskoa tulevaisuuteen."

Hauhtonen korostaa perinteiden ja uudistusten näkyvän puutarhalla sopivassa suhteessa.

"Arvostan vanhempieni tekemää työtä ja siitä on hyvä jatkaa ja viedä yritystä eteenpäin. Minun puutarhallani asioita tehdään ja kehitetään aina siten, että tuotteen laatu on etusijalla."

Kasvihuonevihannesten laatutuottajapalkinnon myöntää vuosittain Kotimaiset Kasvikset ry. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1994 lähtien.