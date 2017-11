Traktorivarkaudet ovat yleinen riesa Keski-Euroopassa ja Ruotsissa – Suomi on yhä lähes lintukoto

Keski-Eurooppaa ja muita Pohjoismaita piinaavat traktorivarkaudet eivät ole merkittävä ongelma Suomessa, toteaa rikosylikonstaapeli Jari Tiainen keskusrikospoliisista.

Poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuussa 22 traktorivarkautta, joista kateissa on edelleen 13 traktoria. Suurin osa varkauksista kohdistui traktoriksi rekisteröityihin mönkijöihin. Maataloustraktoreita varastettiin vain muutama.

Taannoin hävisi pieniä Avantin kaltaisia kuormaimia puolen tusinaa, ja puolet niistä on saatu takaisin.

Ajoneuvorikollisuudesta vastaavan Tiaisen mukaan tilanne on pysynyt vakaana. Viime vuonna pitkäkyntiset olivat poikkeuksellisen ahkeria ja veivät 59 traktoria, joista 35 oli kateissa vuoden lopussa. Edellisvuonna poliisin tietoon tuli 49 traktorivarkautta.

Suomi on edelleen lähes lintukoto varkaustilastoissa verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan Keski-Euroopasta ja Englannista puhumattakaan, Tiainen toteaa.

Ruotsissa on vakuutusyhtiöiden perustama Larmtjänst-palvelu, joka kerää tietoja varkauksista ja myös vakuutuspetoksista. Tuoreimmat tiedot ovat lokakuun lopulta, johon mennessä Ruotsissa varastettiin 83 traktoria. Suurin osa niistäkin on traktorimönkijöitä. Neljäsosa on saatu takaisin.

Viimeksi maataloustraktoreita vietiin lokakuun alussa, kun kaksi John Deeren traktoria hävisi jälleenmyyjän pihasta Vetlandassa Jönköpingin itäpuolella. Toinen oli uusi ja rekisteröimätön ja toinen neljä vuotta vanha.

Suomessa on mietitty Larmtjänstin kaltaista järjestelyä, mutta asia ei ole edennyt, toteaa turvallisuudesta vastaava johtaja Risto Karhunen Finanssialalta.

Keskustelu sai pontta pari vuotta sitten, kun Ruotsissa ja Tanskassa traktorivarkaudet yleistyivät. Koneita löytyi myöhemmin Baltiasta. "Suomen tilanne on säilynyt niin rauhallisena, ettei vastaavaan ole ehkä koettu tarvetta."

Palvelu saattaisi kuitenkin nopeuttaa varkauksien selvittämistä, Karhunen pohtii. Larmtjänst julkaisee varastetuksi ilmoitetut tavarat heti verkkosivuillaan kuvineen ja tietoineen, myös paikka ja varastetun tavaran arvo kerrotaan.

Pieni varkausaalto koettiin keskusrikospoliisin mukaan kesällä, kun John Deeren metsäkoneista alkoi hävitä ohjauslaitteita ja joystickejä. Varkaat ehtivät tehdä muutaman keikan, ennen kuin he jäivät kiinni.

Tiaisen mukaan selvittämistä voisi olla Keski-Euroopasta käytettynä maahantuoduissa kaivureissa, kuormaimissa ja miksei myös traktoreissa, jotka on saatettu ostaa suurista huutokaupoista.

Huutokaupoissa liikkuu varastettua tavaraa ja todennäköisesti varastettua kalustoa on tullut myös Suomeen. Muutama tapaus on selvitetty, mutta se lienee vain jäävuoren huippu, Tiainen arvelee.

Suomeen tuotuja koneita ei aina rekisteröidä, jolloin varastetun koneen jäljille voidaan päästä vain ilmoituksen ja epäilyn perusteella.