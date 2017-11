Traktorikauppa on horroksessa Suomessa ja Ruotsissa

Traktorikaupan trendit ovat nyt yhteneväisiä Pohjanlahden molemmin puolin. Suomessa maataloustraktoreiden myynti on supistunut 16 prosenttia kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana ja Ruotsissa on tultu alaspäin hieman yli 10 prosenttia.

Traktoreiden myyntimäärissä on silti eroa. Kun vielä vuosikymmen sitten Suomessa myyntiin lähes kaksinkertaisesti traktoreita Ruotsin verrattuna, nyt puntit ovat kääntyneet toisin päin.

Suomessa on rekisteröity lokakuun loppuun mennessä 1 274 maataloustraktoria ja Ruotsissa yli tuhat enemmän, 2 331 kappaletta, ATL-verkkolehti kertoo.

Ero voi todellisuudessa olla hieman isompikin, sillä Suomessa maahantuojat ovat rekisteröineet traktoreita omiin nimiin. Lokakuussa ensirekisteröitiin 32 John Deereä myyntivarastoon.

Suomessa kaikki merkit ovat menettäneet kappalemyyntejään ja Ruotsissakin lähes kaikki. Vain Claas ja Kubota ovat lisänneet kauppojaan. Muut ovat menettäneet 10–15 prosenttia kappalemyynnistään. New Holland on onnistunut pitämään myynnin laskun kahdessa prosentissa.

Ruotsissa Claasilla on takana edustusmuutoksia ja siirtyminen Hankkijan kanssa samaan tanskalaiseen emokonserniin, mikä selittää käännettä. Kirimistä riittää, sillä Claasin osuus on vahvasta paluusta huolimatta alle neljä prosenttia Ruotsissa.

Suomessa Claasin myynti on kuihtunut edessä olevien edustusmuutosten alla ja markkinaosuutta on jäljellä alle kolme prosenttiyksikköä.

Suomessa Valtra hallitsee suvereenisti markkinoita ennen John Deereä ja Ruotsissa kaksikko on sama, mutta John Deere pitää paalupaikkaa. Suomessa kolmantena on New Holland ennen Massey-Fergusonia, kun Ruotsissa Massikka on edellä.