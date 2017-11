HKScan on käynnistämässä sianlihan viennin Kiinaan

HKScan valmistelee sianlihan viennin käynnistämistä Suomesta Kiinaan. Kiinan ja Suomen elintarvikeviranomaiset ovat juuri allekirjoittaneet vientiä koskevan sopimuksen, jonka ansiosta HKScan varautuu käynnistämään viennin Forssan yksiköstään. Viennin arvioidaan käynnistyvän vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Viennin mahdollistuminen on osoitus suomalaisten perhetilojen tuottaman ruuan kysynnän kasvusta ja siihen pohjautuvan viennin vahvistumisesta, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

”Suomalaisilla perhetiloilla tehdään maailmanluokan työtä ja tätä tarinaa meillä on ilo kertoa eteenpäin – myös kansainvälisesti. Laatu ja vastuullisuus aina tilalta haarukkaan saakka tarjoavat meille mahdollisuuden rakentaa kilpailuetua ja kasvattaa sen myötä lisäarvotuotteiden vientiä merkittävällä markkinalla”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Viennin avaamista Suomesta Kiinaan on valmisteltu viranomaisten kanssa pitkään.

”Suomalaiset päättäjät ja viranomaiset ovat tukeneet kotimaisen ruokateollisuuden vientiponnisteluja menestyksekkäästi, mikä on ollut edellytys lupaprosessille. Välitän omasta ja koko HKScanin puolesta lämpimät kiitokseni erinomaisesta työstä Maa- ja metsätalousministeriölle, Eviralle sekä muille viranomaisille niin Suomessa kuin Kiinassa. Erityisesti kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriöstä on tukenut asiaa arvokkaalla tavalla. Lisäksi kiitän yhteistyökumppaneitamme Kiinassa ja Suomessa”, sanoo Latvanen.

HKScanin tuotteet on tarkoitus suunnata Kiinassa sekä vähittäiskauppaan, teollisille asiakkaille että HoReCa-sektorille. Tavoitteena on myydä ensimmäisenä vuotena 3 000 tonnia sianlihaa Kiinaan ja kolminkertaistaa volyymi vuoteen 2020 mennessä. Sianlihan lisäksi HKScan tähtään pitkällä tähtäimellä myös muiden lihalajien, kuten siipikarjanlihan, myynnin aloittamiseen. Yhtiön tavoitteena on avata vientiä Kiinaan myös muilta konsernin kotimarkkinoilta.