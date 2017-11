Yle: Syötäviä ruiskukkia Uudestakaupungista Singaporeen

Kantrin sivuiltakin tuttu Kotipellon puutarha laajentaa vientiään. Uusi aluevaltaus ovat Singaporen herkkupöytiin vietävät syötävät kukat, Yle kertoo.

Ensimmäiset ruiskaunokit lähtivät kohti Singaporea marraskuun alkupäivinä, puutarhan myynti- ja tuotantovastaava Niko Honkanen kertoo.

"Singapore on ensimmäinen maa, johon myymme ennen kaikkea kukkia. Aikaisempiin vientimaihin on ollut kukkien lisäksi myös versojen myyntiä. Katsotaan, miten kukat menevät kaupaksi. Valikoimassa on perinteisiä suomalaisia kukkia eli ruiskaunokkeja, orvokkeja, kehäkukkaa, pelargoniaa ja begoniaa", Honkanen luettelee.

Yritys on luonut kauppakontaktit itse.

Kotipellon puutarhan käynnistivät Pirjo ja Tapio Mönkkönen, jotka vuonna 1997 ostivat Nousiaisissa sijaitsevat, kylmillään olevat kasvihuoneet eläkeläisparilta. Alkuun viljeltiin kurkkua.

Se kävi kannattamattomaksi, ja vuonna 2010 pariskunta siirtyi baby leafeihin eli salaatinversoihin. Uutta puhtia toi yritykseen mukaan tullut vävypoika Niko Honkanen.

Nousiaisten lisäksi yritys toimii nykyään myös Uudessakaupungissa. Lukemattomien erilajisten versojen rinnalle ovat nousseet syötävät kukat.

Uudessakaupungissa kasvien kasteluun käytetään kalanviljelylaitoksen vettä. Kasvihuone lämpiää biokaasulla, jota saadaan elintarvikejätteistä.

Vesiviljelyssä kasvi kasvattaa vahvat juuret. "Ulkomailla juuret ovat tosi kova juttu. Katsotaan, jos alamme tuottaa niitäkin jossain vaiheessa", Honkanen sanoo Ylelle.

