Juustoportista Euroopan ensimmäinen meijeri, jolla kansainvälinen sertifikaatti eläinten hyvinvoinnista

Juustoportille on myönnetty tuotantoeläinten hyvinvoinnista kertova kansainvälinen Welfare Quality -sertifikaatti (WQ). Se on myönnetty ohjelmasta, jolla yhtiö on kehittänyt eläinten hyvinvointia.

Juustoportti on ensimmäinen WQ-sertifikaatin saanut eurooppalainen meijeri.

Welfare Qualityn ovat kehittäneet yhteistyössä kymmenet eurooppalaiset ja eteläamerikkalaiset instituutit ja yliopistot. Sen käyttöä valvoo eri maiden tieteellisistä, järjestelmää kehittämässä olleista asiantuntijoista koostuva WQ-komitea.

Ennen kuin yritys voi saada WQ-sertifioinnin, ulkopuolinen asiantuntija suorittaa auditoinnin, jossa käydään läpi kaikki meijerin sopimustilat. Auditoinnissa jokainen tila saa arvosanan, joka kertoo eläinten hyvinvoinnin tasosta. Tilan tulee suoriutua tasaisen hyvin kaikissa hyvinvoinnin osa-alueissa.

WQ-menetelmä mittaa Juustoportin mukaan hyvinvoinnin toteutumista eläimestä. Näin ollen hyvinvointia voidaan mitata toistettavasti, riippumatta eläimen pitopaikasta.