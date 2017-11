Täysjyväviljatutkimuksista merkittävä tunnustuspalkinto VTT:n tutkimusprofessorille

VTT:n elintarviketeknologian tutkimusprofessorille Kaisa Poutaselle on myönnetty merkittävä kansainvälinen vilja-alan palkinto, Clyde H. Bailey -palkinto. Se myönnettiin Poutasen saavutuksista tutkimuksissaan, jotka ovat valottaneet täysjyväviljan terveysvaikutuksia sekä vieneet eteenpäin vilja-alan tutkimusta ja teknologiakehitystä.

Poutanen on on johtanut urallaan useita suuria kansainvälisiä hankkeita, muun muassa pohjoismaista rukiiseen liittyvää yhteistyöverkostoa ja EU:n elintarvikealan jättihanketta terveellisten viljatuotteiden kehittämiseksi.

Osa Poutasen tutkimuksista liittyy ruistuotteiden insuliiniaineenvaihduntaan, jota tutkitaan paraikaakin vilkkaasti. Poutasen tekemissä tutkimuksissa on todettu, että ruistuotteiden nauttimisen jälkeen insuliinia tarvitaan verensokerin säätelyssä vähemmän kuin esimerkiksi vehnätuotteiden nauttimisen jälkeen.

"Ravinto ja sen täysjyväviljatuotteet ovat yksi tärkeä osatekijä taistelussa kasvavaa kakkostyypin diabetesta vastaan”, Kaisa Poutanen toteaa VTT:n tiedotteessa.

Palkinnon myönsi ICC Adacemy. Viljateknologian tutkimukseen keskittyvä ICC on kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on tuottaa ja jakaa tietoa turvallisten ja terveellisten viljatuotteiden valmistamiseksi kaikkialla maailmassa.

Clyde H. Bailey -palkinto on järjestön arvokkain tunnustuspalkinto. Sitä on myönnetty vuodesta 1970 lähtien yhteensä 13 kertaa. Kaisa Poutanen on joukon ensimmäinen pohjoismaalainen.