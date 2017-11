Opiskelijat järjestävät ruokakeskustelun Ilmajoella – kysymyksiin vastaa muun muassa S-ryhmän valikoimajohtaja

Suomalaisen ruuantuotannon tilannetta puidaan maanantaina Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Ruokaketju-keskustelun järjestävät Seinäjoen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat.

Keskustelijoiksi saapuvat Atria Suomen varatoimitusjohtaja Jari Leija, tuoretuotteiden valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmästä, lakimies Marica Twerin maataloustuottajien etujärjestöstä MTK:sta ja maatalousyrittäjä Jyri Tanner Laidun Hereford -pihvikarjayhtiöstä.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Keskustelua vetää agrologiopiskelija Samuli Juurakko. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää omia kysymyksiään keskustelijoille.

Ilmajoen maatalousopiskelijat päättivät järjestää tapahtuman, koska keskustelu suomalaisen ruokaketjun tulonjaosta, kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä on jatkunut jo pitkään.

"Olemme tulevaisuuden tekijöitä ja meitä kiinnostaa kovasti se, miten toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa", Juurakko kertoo.

Hän muistuttaa, että myös elintarvikelakia uudistetaan parhaillaan.

"Nyt on tärkeää keskustella siitä, mikä on suomalaisen ruuan asema nyt ja tulevaisuudessa. Mitä asioita voidaan tehdä paremmin, jotta ruokaketju toimii? Kansainvälinen kilpailu on kovaa."

Keskustelutilaisuus alkaa maanantaina 20.11. Ilmajoen kampuksella kello 13.