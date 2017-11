Mielipide: Lantmännenin ohranmyyntiä vastustava mielenilmaus oli lapsellista touhua

Maatalousyrittäjiä on viime aikoina järkytetty, kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan maatalousyrittäjä Keijo Komu. Ensin Puolustusvoimat valitsi maitotuotteiden toimittajaksi Arlan ja sitten Ruotsista tuotiin laivalastillinen rehuohraa. Molempiin reagoitiin voimakkaasti.

"Maitojutussa kyseessä oli ihan normaali tarjouskilpailu joita yritykset käyvät jatkuvasti. Tuottajat kuitenkin lähtivät syyttelemään toisiaan, ja jotkut kommentit olivat täysin asiattomia", Komu huomauttaa.

"Ei siis ihme, vaikka Arlan tuottajat loukkaantuivat. He tuottavat maitoa aivan samojen kriteerien mukaan kuin valio­laisetkin, ja Arla käyttää suomalaista maitoa."

Hänen mielestään Arlan ja Valion kilpailu on epäreilua, koska oma kilpailuviranomaisemme on asettanut Valiolle rajoitteita perusteena määräävä markkina-asema.

"Nyt olisi jo aika tunnustaa, ettei Valiolla ole enää määräävää asemaa markkinoilla ja poistaa nuo rajoitteet, jotta kilpailu voisi toimia reilusti."

Myös rehuohran tuonti on loppujen lopuksi ymmärrettävää, Komu huomauttaa. Sikatilat halusivat vain varmistaa eläintensä rehun saannin.

"Näyttihän ensin siltä, että suomalaisten sato jää peltoon, joten ei heitä siitä voi moittia. Siksi tällainen mielenilmaus on lapsellista touhua. Jos joku haluaa ostaa ulkomailta viljaa, hänellä on siihen täysi oikeus. Ostavathan viljelijätkin ulkomaisia traktoreita, vaikka niitäkin tehdään kotimaassa", Komu huomauttaa.

"Lantmännen on varmasti monella boikotissa tämän jälkeen. Kannattaa silti muistaa, että kyseessä on iso toimija, jonka markkina-alue on koko Itämeren ympäristö. Suomalainen vilja saadaan kaupaksi samalla tavalla. Jos se ei kelpaa suomalaisille, myydään muualle. Glyfosaatti­vapaalle viljalle on varmasti kysyntää."

