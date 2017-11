Maatalouden kannattavuus huolestuttaa Etelä-Savossa, mutta tulevaisuudenuskoakin löytyy

MTK-Etelä-Savon satavuotisjuhlissa keskusteltiin maatalouden nykytilanteesta, mutta hahmoteltiin myös laaja-alaisesti maaseudun ja sen elinkeinojen tulevaisuudennäkymiä.

"Valtakunnallisesti maatalouden kannattavuus on ollut viime aikoina liian heikolla tasolla, ja se herättää huolta Etelä-Savossa. Liiton satavuotisjuhlapäivänä kannattaa kuitenkin katsoa myönteisin mielin eteenpäin ja nauttia yhteisestä juhlasta", liiton puheenjohtaja Jouni Paunonen Juvalta sanoo.

Samoilla linjoilla on toiminnanjohtaja Vesa Kallio.

"Eteläsavolaiseen luonteeseen kuuluu, ettei täällä olla välttämättä ensimmäisten joukossa investoimassa isosti. Katsotaan rauhassa, miten asiat kehittyvät ja tutkaillaan, mitkä voisivat olla niitä omia vahvuuksia", Kallio pohtii.

"Esimerkiksi ruokamatkailu korostuu vahvasti paikallisessa kehittämistyössämme" Kallio kertoo.

Juhlavieras, maaseutuyrittäjä Juhani Pakarinen Heinävedeltä seuraa silmä tarkkana, mitä EU:n metsäpolitiikassa ja LULUCF-asiassa tapahtuu.

"Etelä-Savo on erityisen metsäinen maakunta. Olisi äärimmäisen tärkeää, että metsäasioissa saataisiin EU:sta ulos Suomelle sopiva malli", Pakarinen korostaa.

Entistä maatalousyrittäjää Sakari Tolvasta Heinävedeltä taas huolestuttaa alemman tieverkon kunto.

"Tiestöstä täytyisi kyetä pitämään parempaa huolta."

MTK-Etelä-Savon satavuotisjuhlien juhlapuhujana oli Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen.

Pesonen painotti MTK:n roolin tärkeyttä maaseudun ja maatalouden kehittämistyössä.

"Paljon on myös saatu aikaan vaikeuksista huolimatta. Väitän, että tuskin meistä olisi täällä montakaan paikalla ilman MTK:n suomalaisen maaseudun eteen tekemää työtä. En minä ainakaan."

Pesosen mukaan on ollut myönteistä huomata, että maataloudessa on ollut havaittavissa myös positiivista kehitystä.

"Alaan investoidaan ja varsinkin viljelijöiden välinen yhteistyö, urakointi ja yhteisinvestoinnit ovat tuoneet uutta vauhtia meillekin. Maailmanluokan osaamista on marjoista siementuotantoon ja erikoiskasveista kotieläintuotteisiin. Maatalouden rinnalla riemastuttaa maakunnan metsän hyvä kasvu ja alan osaaminen."

Copa-Cogecan agendalla korostuvat myös metsäasiat.

"Olemme panostaneet viime aikoina LULUCF- ja metsätalouden taakanjaon kysymyksiin. Metsä on meillekin Brysselissä kova juttu."

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen korosti puheenvuorossaan maatalouden merkitystä Etelä-Savon maakunnan hyvinvoinnille.

"Kun katsomme tulevaisuuteen, on kaikille maakuntamme asukkaille selvää, että maa- ja metsätalousyrittäjyys on Etelä-Savon maakunnan elinehto. Maa- ja metsätalous ovat keskeisessä asemassa asettaessamme tavoitteita maakunnan kasvulle", Mäkinen lausui.

Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi maatalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Leppä muistutti juhlaväkeä siitä, että Suomen linjaukset EU:n vuoden 2020 jälkeiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan ovat parhaillaan valmistelussa.

"Tärkeintä on, että otamme tukijärjestelmän yksinkertaistamisen yhteiseksi tavoitteeksemme. Yksinkertaistaminen tarkoittaa, että meidän on oltava valmiita antamaan periksi joistakin muista tavoitteista. Komissio antaa ensi keskiviikkona tiedonantonsa CAPin uudistamisesta, siksikin asia on nyt ajankohtainen", Leppä sanoi.