"Maailman parasta eläintenhoitoa" kaupataan videolla nuorille ruotsalaisille

Miten ruotsalaisuus tuo lisäarvoa lihatuotteelle? Muun muassa "maailman parasta huolenpitoa eläimistä", kerrotaan sosiaalisessa mediassa leviävällä mainosvideolla.

"Ruotsissa on maailman kattavin eläinsuojelulainsäädäntö", videolla perustellaan.

Nuorille aikuisille suunnatun videokampanjan taustalla on Ruotsin liha-alaa edustava Svenskt Kött. Videoille on ostettu näkyvyyttä neljässä sosiaalisen median kanavassa: Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa ja Snapchatissä.

"Tällä kampanjalla saavutamme laajasti huomiota, kun ostamme mainostilaa niissä digitaalisissa kanavissa, joissa kohderyhmämme on läsnä päivittäin", toteaa Svenskt Köttin toimitusjohtaja Elisabet Qvarford lehdistötiedotteessa.

Svensk Kött on toteuttanut kampanjaansa varten kaksi videota. Toinen kertoo eläinten hyvinvoinnista, toinen luonnon ja ympäristön monimuotoisuudesta.

Nämä teemat Svenskt Kött on arvioinut merkityksellisiksi kampanjan kohderyhmälle eli 18–30-vuotiaille.

Huomenna keskiviikkona nettiin tulee vielä kolmas video, jonka aiheena on Ruotsin vähäinen antibioottien käyttö.

"Jaamme tietoa ainutlaatuisesta ruotsalaisesta lisäarvosta tavalla joka on helppo ottaa vastaan. Kohderyhmä haluaa lihan olevan ruotsalaista, ja me haluamme antaa heille perusteet uskoa, että se on hyvä valinta."