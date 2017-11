Maaseudun palvelut jokaisen omaan kännykkään

Kirkkonummella asuvalta Christos Granqvistilta kysytään vähän väliä, mistä täällä saa lähellä tuotettua perunaa tai polttopuita tai mansikkaa. Samaan aikaan tutut maaseutuyrittäjät kaipaavat tuotteilleen tai palveluilleen uusia asiakkaita.

Entä jos maaseudun palveluille olisi olemassa samantyyppinen kännykkäsovellus kuin on matkailijoille tarkoitettu Tripadvisor, Granqvist mietti viime kesänä. Siis että jokainen voisi oman kännykkänsä näytöltä helposti nähdä, kuka lähiseudulla tarjoaa mitäkin.

Granqvistin Prolocalis-sovellus julkistettiin runsas viikko sitten, ja nyt siihen kerätään lisää sisältöä.

Granqvistin perhe asuu sukutilalla, jonka pellot on vuokrattu naapureille. Isäntä itse työskentelee merivoimien palveluksessa, mutta on nyt hoitovapaalla perheen 1- ja 3-vuotiaiden lasten kanssa. Puoliso Minna on yrittäjä.

"Mitä jos hankkisimme muutaman kanan, kun meillä on tilaa", Minna ehdotti pari vuotta sitten. Nyt kanoja on 30, lampaita seitsemän ja lisänä hevosia, koiria, kaneja, kyyhkyjä ja vuohi.

Eläinten hankita lisäsi yhteistyötä naapuriviljelijöiden kanssa entisestään.

"Meille muodostui vilja–olki–kananmuna–polttopuu-rinki, koneita lainaillaan ja toisia autetaan töissä."

Samalla puhutaan muun muassa tuotteiden ja palveluiden myynnistä. "Ja siinä tämä ajatus syntyi."

Mutta miten lähdettäisiin liikkeelle?

Granqvist kysyi neuvoa vaimonsa yrityskummilta. Sitä kautta asia lähti etenemään.

"Selvisi, että ensin tarvitaan koodari – ja rahaa."

Koodariksi löytyi Vidasoft Oy:n Reko Mäenpää. Rahoitus järjestyi elykeskuksen kautta.

Toistaiseksi sovelluksesta löytyy vasta muutama yritys, sillä sitä ei vielä ole markkinoitu mitenkään. Sisältöä on alettu kartuttaa ja samalla kootaan käyttäjäkokemuksia.

Kevään aikana sovellukseen on tulossa esimerkiksi Osta nyt -nappi sekä maksutapa kuitteineen ja kirjanpitoraportteineen.

"Aika moni lähiruuan ostotapahtuma tapahtuu torilla tai jopa pellolla", Granqvist toteaa. "Tavoitteena on, ettei asiakkaan tai tuottajan tarvitse kaivaa esiin rahaa, maksupäätettä tai kuittivihkoa, vaan maksun voi hoitaa kännykällä sovelluksessa."

Tuottajalle tarjotaan esimerkiksi markkinointityökalua, jonka avulla hän voi vaikkapa ilmoittaa lähiseudun asiakkaille, että nyt on mansikkaa tarjolla tai uutta perunaa nostettuna.

Sovellus käyttää apunaan karttapohjaista paikanninta, joten myös satunnaisesti alueella vieraileva turisti tai kesämökkeilijä löytää reittinsä varrelta uusia lähituotteita ja -palveluita.

"Kolme kuukautta sitten en edes tiennyt mitä 'start up' käytännössä tarkoittaa", Granqvist sanoo.

Sen jälkeen yrittäjää on viety ja lujaa.

Hän pääsi neljän parhaan joukkoon EU-rahoitteisessa Start up Passion -valmennus- ja kehitysohjelmassa. Sen tiimoilta hän on esitellyt konseptiaan Riiassa ja Tallinnassa.

Granqvist pääsi myös LevelUp start up accelerator -ohjelmaan, jossa yritysideaa on kehitetty edelleen. "Sitä kautta sain myös tiimillemme yritysliput Slush-tapahtumaan."

Matkan varrella on syntynyt valtavasti uusia kontakteja, joiden kautta yrittäjä saa jatkuvasti apua ja neuvoja.

Samalla tähtäin on noussut korkeammalle: Granqvist ei enää puhu maan- vaan maailmanlaajuisesta sovelluksesta, joka palvelee sekä lähialueen yhteisöä että kotimaan matkailua ja turismipalveluja tarjoavia yrittäjiä.

