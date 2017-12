USA:n historian pahin huumekriisi iskee kovaa viljelijöihin: Viidenneksellä perheessään kipulääkeriippuvainen

Yhdysvallat kamppailee maan historian pahimman huumekriisin kanssa.

Yhdeksi syyksi on nimetty maassa kipulääkkeiksi myytävät, vahvat opioidit. Osa siirtyy halvempaan heroiiniin.

Opioidikriisistä on puhuttu lähinnä urbaanien alueiden vitsauksena, mutta ongelma koskettaa myös maaseutua.

Maaseudulla opioidikriisi on pahin viljelijöiden keskuudessa, kertoo kyselytutkimuksen tuloksista uutisoiva Bloomberg.

Lähes kolme neljästä viljelijästä vastasi joko väärinkäyttävänsä itse opioideja tai tuntevansa jonkun, joka on tehnyt niin. Noin viidenneksellä viljelijöistä oli perheessään joku, jolla on opioidiriippuvuus. 16 prosenttia kärsi riippuvuudesta itse.

Viljelijöille opioideja määrätään herkästi työhön liittyvien tapaturmien yhteydessä. Uutispalvelu Reutersin mukaan kolme neljästä viljelijästä vastasi saavansa helposti joko itse tai tuttunsa kautta suuria määriä opioideja ilman reseptiä.

”Tiesimme, että opioidit on vakava ongelma, mutta nämä luvut ovat sydäntäsärkeviä”, sanoo maatalousviraston johtaja Zippy Duvall. "Opioideja on ollut saatavilla liian helposti ja niistä on liian helppoa tulla riippuvaiseksi."

Opioidien käyttöön liittyy voimakkaita euforian tunteita ja kivuntunteen katoamista. Säännöllinen käyttö kasvattaa toleranssia. Vastanneet viljelijät olivat sitä mieltä, että opioidien väärinkäyttö voi alkaa tahattomasti ensin kivunlievitykseen tarkoitetun käytön seurauksena.

Kolmannes vastasi alueellaan järjestettävän riippuvuuden hoitoon liittyvää terapiaa.

Presidentti Donald Trump on nimennyt opioidien väärinkäytön kansanterveydelliseksi hätätilaksi.

Viime vuonna huumeiden yliannostuksen seurauksena kuoli yli 59 000 amerikkalaista. Yliannostukset ovat alle 50-vuotiaiden yleisin kuolinsyy, kertoo New York Times.

Määrä on suurempi kuin auto-onnettomuuksissa menehtyneiden pahimpana kolarivuonna.

Kipulääkkeenä käytettäviä opioideja ovat esimerkiksi Percocet-kauppanimellä myytävä oksikodoni, Vicodin-kauppanimellä myytävä hydrokodoni ja morfiinia 50–100 kertaa voimakkaampi fentanyyli.

Suomessa hydrokodoni on luokiteltu laittomaksi huumausaineeksi.