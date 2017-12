VYR: Leipävehnää joudutaan tuomaan kymmeniä miljoonia kiloja - ohraa ja kauraa riittää

Kotimainen leipävehnä ei riitä likikään tulevana talvena, vaan vajetta joudutaan paikkaamaan tuomalla kymmeniä miljoonia kiloja vehnää.

Vilja-alan yhteistyöryhmä julkaisi torstaina kuluvan satokauden toisen viljatasetta koskevan ennusteen. Se on selvästi synkempi kuin pari kuukautta sitten julkaistu ykkösversio.

Viljojen vientimääriä on alennettu ja vehnän tuontia puolestaan kasvatettu syyskuun ennusteesta.

Tavallisesti vehnää tuodaan 8 miljoonaa kiloa makaronin valmistukseen. VYR arvioi, että sen lisäksi tarvitaan 25 miljoonaa kiloa leipävehnää elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

VYR:n mukaan suomalaiset myllyt ja muu viljateollisuus pyrkivät toimiman kotimaisella raaka-aineella. Se edellyttää tasaisia toimituksia tiloilta teollisuuteen.

Kauran ja ohran sato näyttää riittävän kotimaan tarpeisiin eikä tuontia sen takia tarvita. Ohraa riittää VYR:n mukaan vientiin runsaat 100 miljoonaa kiloa ja kauraa lähes 400 miljoonaa kiloa.

Suomen vehnämarkkinoilla koettiin sellainen ihme, että hinnat ovat Suomessa 10–20 euroa tonnilta korkeampia kuin Itämeren etelälaidalla.

Lähes kaikki kotimaan viljatoimijat nostivat leipävehnän tarjoushintojaan tälle viikolla. Kärjessä on Kinnusen Mylly, joka lupaa tonnista 178 euroa. Muutkin maksavat 170 euron verran.

Hampurissa perusleipävehnästä maksettiin viime viikolla 159 euroa tonnilta.

Itämeri-lisästä pääsevät nauttimaan vain harvat. Eviran arvion mukaan vehnäsadosta vain 130 miljoonaa kiloa kelpaa leipureille. Loppu 650 miljoonaa kiloa on rehua.

Leipävehnä on poikkeus. Itämeri-vähennys on voimissaan kaikessa muussa, myös rehuvehnässä. Muhkein ero on mallasohrassa, josta maksetaan Rein-joen varressa yli 220 euroa tonnilta, Suomessa 165–168 euroa.