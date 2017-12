Paltamoon saatiin harvinaiset lehmäkolmoset: "Tunteella toimittiin, että jäivät henkiin"

Yhden suhde 700 000:een, puoleen miljoonaan vai kymmeneen tuhanteen?

Arviot vaihtelevat. Elävät vasikkakolmoset ovat joka tapauksessa niin harvinaisia, että ne pääsevät otsikoihin missä päin maailmaa tahansa.

Nautoihin liittyy muutakin poikkeuksellista: Jos yksikin samassa kohdussa varttuvista on sonni, lehmävasikat ovat suurella todennäköisyydellä hedelmättömiä.

Ilmiön nimi on freemartinismi. Sitä tavataan harvemmin muilla eläinlajeilla.

Jos siis käy aivan erityisen hyvä onni, kaikki kolme ovat lehmiä. Viime keskiviikkona tällainen ihme tapahtui Paltamossa.

Kytölän tilan isäntäpari oli lähdössä Puolangan navetan avajaisiin, kun Milla Ruonela vielä varmuuden vuoksi kurkkasi navettaan – ja huomasi ällistyksekseen, että karsinassa odottikin yhden sijasta kolme vasikkaa.

Tilalla toimittiin tunteella, jotta kolmoset jäisivät henkiin. Niille käytiin Kajaanista ostamassa lämpölamput ja lämpöliivit.

Vasikoista Otelma ja Odelma olivat vahvempia, mutta pienin Onelma vapisi jo kun sitä juotettiin. Eläinlääkäri arveli, että se saattaa olla liian heikko elääkseen.

Nyt se on hyvällä hoidolla vahvistunut ja odottaa malttamattomana maitoa muiden rinnalla.

Monisiköraskaus on lehmälle riski: suuren ponnistuksen tehnyt Julie-emä voi vielä heikommin. "Tämä on sille neljäs poikiminen. Se on tehnyt aiemmin yhdet kaksoset. Melkoinen saldo."

Kaikki aiotaan jättää karjaan. Jos yksikin olisi ollut sonni, niin ei olisi jätetty, Ruonela sanoo kokemuksesta. Julien kaksosista karjaan jätettyä hiehoa yritettiin aiemmin tilalla saada tiineeksi.

"Eläinlääkäri totesi, että eihän tällä ole edes kohtua mitä kokeilla."

Suomesta löytyy tiettävästi ainakin yhdet elävät ja täysikasvuiset lehmäkolmoset. Eikä tässä ole kyse tähdenlennosta: Multian kolmoset ovat poikineet peräti kuusi kertaa.

"Kaikki ovat lypsyssä, viimeisin poiki alle kuukausi sitten kaksoset", emäntä Sari Hursti kertoo.

Erikoista kolmikkoa ihastellut vierailijajoukko on pitänyt huolen siitä, että lehmistä on kasvanut ihmisrakkaita.

Vasikoista ensimmäinen oli Enne. Keskimmäinen sai nimen Este, koska se syntyi takajalat edellä. Viimeinen oli Ensu, Kalle Päätalon kirjassa olevan lehmän mukaan.

Multian kolmikko muistuttaa toisiaan sekä ulkonäöltään että luonteeltaan. "Ihania ne ovat, mutta vähän kippuraluontoisia, emältään ovat sitä perineet", Hursti naurahtaa.

Laitumeltakin kolmikon usein löytää ruokailemasta rinta rinnan.