Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys huolissaan uuden eläinsuojelulain luonnoksen juuttumisesta virkamiesten kirjoituspöydille

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys (TEH ry) on huolestunut eläinsuojelulain valmistelun jämähtämisestä.

Uuden eläinsuojelulain on määrä astua voimaan vuoden 2020 alussa. Edellinen laki on vuodelta 1996. TEH ry kehottaa ministeriötä viimeistelemään lakiluonnoksen ja saamaan sen mahdollisimman ripeästi eduskunnan käsittelyyn.

"Lausuntoaikaa tulee varata riittävästi, jotta kansalaiset ja eri tahot ehtivät perehtyä kunnolla lakiesitykseen ja reagoida lausuntokierroksella. Kyseessä on tärkeä lakiuudistus ja kansalaisille pitää tarjota mahdollisuus tulla kuulluksi", vaatii yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö.

Lakiluonnos on luvattu tämän vuoden puolella lausuntokierrokselle. Käytännössä se tapahtuu joulukuun loppupuolella, kertoo lakiluonnosta valmisteleva eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Pullolan mukaan lausuntoaikaa on vähintään kahdeksan viikkoa.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen tuotanto-olosuhteet huomioiden. Järjestö on perustettu vuonna 2012.

Yhdistys arvioi tutkimustietoa käytännön näkökulmasta ja se on tarkoitettu kotieläintalouden ammattilaisille. Puheenjohtajana toimii Suomen sikayrittäjien puheenjohtajanakin tunnettu Martin Ylikännö sekä sihteerinä MTK:n asiantuntija-eläinlääkäri Leena Suojala.

Hallituksessa toimivat lisäksi muun muassa Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton eläinlääkäri Anna-Maria Moisander-Jylhä, Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina, maitotilallinen Annamari Torttila sekä turkistarhaaja ja eläinlääkäri Heli Nordgren.