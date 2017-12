The Guardian: Suomi on ainut maa, jossa isät viettävät enemmän aikaa lastensa kanssa kuin äidit

Amerikkalaisille ja briteille Pohjoismaat symboloivat lähes myyttistä tasa-arvon paratiisia.

"Iloiset isät työntävät vaunuja kadulla, rentoutuneet äidit nauttivat pitkistä äitiyslomistaan ja hyvin hoidetut lapset säteilevät hyvinvointia ilmaisen terveydenhuollon ansiosta", kärjistää the Guardian.

Tunnelmoinnin tueksi lehdellä on myös faktaa. The Guardian siteeraa OECD:n raporttia, jonka mukaan Suomi on ainoa kehittynyt maa, jossa isät viettävät enemmän aikaa kouluikäisten lasten kanssa kuin äidit.

Isät viettävät lasten kanssa päivässä keskimäärin kahdeksan minuuttia enemmän kuin äidit.

Sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä Global Gender Gap nimesi Suomen maailman toisiksi tasa-arvoisimmaksi maaksi vuonna 2016.

Economist-lehti taas äänesti sen maailman kolmanneksi parhaimmaksi maaksi työssäkäyville äideille.

Miten se on mahdollista?

Isyyslomien pituus on yhdeksän viikkoa, jonka aikana heille maksetaan 70 prosenttia normaalipalkasta.

"Ei ole kyse isän tai äidin oikeuksista, vaan lapsen oikeuksista viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa.", perustelee lehdelle perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Viime vuonna ministeriö myös kampanjoi, jotta isät käyttäisivät heille varatun loman.

"Jos katsotaan tutkimustietoa, vauvan ja hänen isänsä välinen yhteys on todella tärkeä. Varhaiset vuodet ovat erityisen merkittäviä."

Jutussa kehutaan myös äitiyspakkausta ja edullista lasten päivähoitojärjestelmää.

Yhdysvalloissa täysiaikainen päivähoito voi maksaa kuussa enemmän kuin lapsen lähettäminen korkeakouluun. Lontoossa lastenhoito maksaa keskimäärin 650 puntaa kuussa.