Kylvösiemen uhkaa loppua – Lantmännen ja Peltosiemen vaativat Huoltovarmuuskeskuksen siemenvarastojen avaamista

Sertifioitua kylvösiementä on niukasti viileän kesän ja märän syksyn jälkeen. Osa siemenkauppiaista sanoo, että Huoltovarmuuskeskuksen siemenvarastot on avattava, jotta kaikille tiloille riittää siementä.

Tilanne käy ilmi Viestilehtiin kuuluvan Kylvösiemen-lehden tänään julkaisemasta kyselystä.

"Siementä ei ole tarpeeksi. Ohran tilanne on helpoin ja etenkin aikaisten vehnien tilanne hankalin. Itävyyspoikkeusta tarvitaan, samoin HVK-purkua", kommentoi siementen riittävyyttä ja poikkeustoimien tarvetta toimitusjohtaja Timo Uusi-Rauva Peltosiemenestä.

Varmuusvarastoja avaisi myös Lantmännen.

"Eniten pulaa on kaurasta ja herneestä, mutta myös aikaiset ohrat ovat selvästi pulan puolella ja kevätvehnääkin on liian vähän. Nurmissakin on jotain heikkoja itävyyksiä, mutta siemenpulaa ei sillä puolella ole", vastaavat tuoteryhmäpäällikkö Juho Urkko ja tuotevastaava Ari Virtanen Lantmännen Agrosta.

"Erityistoimia tarvitaan. Itävyysrajan lasku auttaisi jonkin verran, mutta aika iso osa huonosti itävistä eristä on niin huonoja, että niihin ei itävyyspoikkeuskaan auta eli myös HVK-varastojen purkua tulisi käyttää", he jatkavat.

Tilasiemen ja Hankkija eivät ainakaan tässä vaiheessa mainitse varmuusvarastojen purkua.

"Sertifioidun siemenen kokonaismäärä riittää normaaliin kysyntään. Kauran siemen tulee loppumaan, koska ylivuotisvarastot puuttuvat. Kahtena edellisenä kautena kauran siemenet on myös myyty loppuun", toimitusjohtaja Jukka Hollo Tilasiemenestä kertoo.

Tuoteryhmäpäällikkö Jarmo Tervala Hankkijalta arvioi, että aikaiset ja keskimyöhäiset lajikkeet tulevat käymään melko vähiin.

"Kaikissa lajeissa tulee varmasti olemaan hieman niukkuutta, erityisesti kauroissa sillä varmasti jokainen siementoimija myi kauran kylvösiemenet loppuun kylvöille 2017. Tällä hetkellä ei ihan akuuttia tarvetta (itävyys)rajojen laskulle, mutta varmuudeksi sitä kannattaa hakea. Alle 80 prosentin itävyysrajaa ei tulisi kuitenkaan pudottaa", hän sanoo.

Siementen itävyyksissä on laajaa vaihtelua.

"Itävyyksissä on paljon heikkoja. Eniten hylättäviä eriä on kevätvehnässä ja herneessä ja vähiten ohrissa. Mikäli homeet aiheuttavat itävyyden laskua, voi itävyys parantua hieman siemen peittaamalla", Lantmännenilta todetaan.

"Vaihtelua on lähes täysin itämättömästä erittäin hyviin eriin. Hylkäämään joudutaan poikkeuksellisen paljon, osuutta on vielä hankala arvioida", Uusi-Rauva sanoo.

Myös Tervalan mukaan itävyydet ovat hyvin vaihtelevia.

"Mutta ei mitenkään huolestuttavalla tavalla. Hylkäyksiä tulee joka vuosi jokin tietty määrä, tänä vuonna ei mitenkään silmiinpistävän paljoa. Itämislepoa on myös jonkin verran, lajikkeista riippuen", Tervala toteaa.

"Itävyyden takia menee hylkyyn hieman normaalia vuotta enemmän. Itävyysrajan alentamisella saadaan tarjontaa lisättyä muutamia prosentteja", Hollo laskee.

Huoltovarmuusvarastoista purettiin kylvösiementä keväällä 2013, sillä syksyn 2012 sateiset korjuuolot heikensivät merkittävästi sertifioidun siemenen sekä tilan oman siemenen laatua.

2013 päätös varastojen avaamisesta tehtiin vasta huhtikuussa. Varastoista purettiin tuolloin hieman alle 6 000 tonnia viljan siementä. Siitä noin 80 prosenttia oli ohraa. Lisäksi otettiin myös kauraa sekä hiukan kevätvehnää.

Sitä edellisen kerran siemenvarastot avattiin vuonna 2005.

Keväällä 2012 käytiin keskustelua varastojen avaamisesta, mutta silloin ne pysyivät kiinni.