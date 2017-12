Kasvismaitoa perunoista – neutraalimman makuista kuin soija- ja kauravaihtoehdot

Ruotsalainen ruokatutkija Eva Tornberg on kehittänyt perunasta maitoa vastaavan tuotteen, jonka odotetaan tulevan markkinoille ensi vuonna. Perunamaidosta on saatu kermaista, kun sitä on lämmitetty tietyllä tavalla ja siihen lisätään rapsiöljyä, jossa on paljon hyödyllisiä omega-3-rasvahappoja.

"Mahtava asia perunassa on se, ettei siinä ole kovin tunnistettavaa makua", Tornberg kertoo. Siksi tuote on neutraalimpi vaihtoehto maidolle kuin soijasta ja kaurasta valmistetut tuotteet.

Perunamaitoa aiotaan jalostaa myös jogurteiksi, jäätelöksi ja smoothieiksi.

Rasvahappojen lisääminen parantaa tuotteen ravitsevuutta erityisesti vegaanien näkökulmasta, sillä he eivät syö rasvaista kalaa ja omega-3-rasvojen saaminen voi siksi olla heille vaikeaa. Tuotteessa ei myöskään ole yleisiä allergeeneja ja sitä voidaan helposti tuottaa Pohjoismaissa.

