Kihokki, osmankäämi ja erilaiset suomarjat monipuolistaisivat viljelykasvien kirjoa turvemailla

Tulevaisuuden suoviljely voisi olla jotain aivan muuta kuin nykyisenkaltaista peltoviljelyä. Eri puolilla Eurooppaa on jo nyt runsaasti kokemusta kosteikkoviljelystä, kertoo tutkija Hanna Kekkonen Luonnonvarakeskus Lukesta.

Siinä turvemaa on palautettu lähemmäs sen alkuperäistä olomuotoa vettämällä se uudelleen.

”Kosteikkoviljelyyn sopivia kasveja ovat esimerkiksi helpi, osmankäämi, kihokki ja monet marjat”, Kekkonen luettelee.

Osmankäämikasvit ovat Kekkosen mukaan hyvin moni­käyttöisiä kasveja. Ne sopivat niin rakennusmateriaaliksi kuin elintarvikkeeksikin.

”Osmankäämin kuidut ovat helppoja työstää. Ne ovat luontaisesti palonkestäviä eli ne sopivat turvallisiksi eriste­materiaaleiksi. Ne eivät myöskään tarvitse liima-aineita pysyäkseen halutussa muodossa esimerkiksi rakennuslevyssä.”

Erään kosteikkoviljelyä käsitelleen seminaarin yhteydessä järjestetyssä näyttelyssä esiteltiin Kekkosen mukaan lukuisia osmankäämistä valmistettuja tuotteita, jopa matkalaukkuja.

Elintarvikkeeksi osmankäämistä voidaan käyttää sen patukkamainen kukinto.

Kihokkia puolestaan käytetään jo nykyisin lääkekasvina. Käytettävät kasvit kerätään suurelta osin luonnonsoilta.

Kekkonen muistuttaa, että hiilensidonnan ohella turvemailla on myös merkityksensä tulvien torjunnassa.

”Luonnontilaisena turvemaat ovat kuin pesusieniä eli pidättävät valtavasti vettä. Kuivaamisen jälkeen ne vähitellen mineralisoituvat. Samalla ne menettävät luontaisen vedenpidätyskykynsä.”

Seuraukset nähdään Kekkosen mukaan hyvin Hollannissa, jossa turvemaita on kuivattu runsaasti viljelykäyttöön. Siellä maan pinta on vuosisatojen aikana vajonnut niin, että suuri osa maasta on jo nykyisin merenpinnan alapuolella.

Kysymys onkin pitkälti siitä, miten turvemaiden tuottamat ekosysteemipalvelut otetaan huomioon politiikkatoimissa eli kuinka viljelijöille korvataan heidän turvemailla tuottamansa aineettomat hyödykkeet.