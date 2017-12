Kaunein Suomineito löytyi Jooga-lehmän karvasta: "Se on harvinaisen ystävällinen myös karjan nuorimmille"

Maaseudun Tulevaisuus etsi tässä kuussa Suomineitoa navetasta: lehmän karvan läikkää, joka muistuttaisi Suomen karttaa. Kilpailuun osallistui monia hienoja ehdotuksia, joista koottiin äänestys itsenäisyyspäiväksi.

Äänestyksessä voittajaksi selvisi Jooga-lehmän kuvio.

Jooga on viisivuotias ja tuottaa maitoa Osuuskunta Maitomaalle Juha ja Tarja Jalkasen tilalla Suonenjoella. Suomen kartta löytyi sen vasemmasta kyljestä.

"Se oli ihan hienosti tarjottimella", Tarja Jalkanen kertoo.

Hän huomasi kilpailun Facebookista ja päätti ottaa kuviosta kuvan, jos sellainen tulee vastaan. Aikaisemmin hän on etsinyt lehmistään sydämen kuvia, erityisesti ystävänpäivän aikaan.

Joogaa Tarja Jalkanen kuvaa ystävälliseksi lehmäksi.

"Se on harvinaisen ystävällinen myös karjan nuorimmille. Meillä vasikat, hiehot ja lehmät ulkoilevat porukalla ja Jooga tykkää vasikoista, jotka tulevat laitumella hänen turviinsa."

Kuvassa Jooga ja muut kaverit ovat ulkoilemassa kevättalvella. Kuva Joogan Suomineidosta löytyy klikkaamalla kuvakarusellia.

Jalkaset järjestävät lehmille ulkoilupäiviä talvella mahdollisuuksien mukaan ja laiduntaminen aloitetaan keväisin mahdollisimman aikaisin ja lopetetaan mahdollisimman myöhään.

Tilalla on 16 lehmää ja parsinavetta. Jalkaset kertovat, että pienessä karjassa eläinten luonteenpiirteet opitaan tarkkaan.

Tänä vuonna sää on aiheuttanut ongelmia aivan kaikkeen, myös karjan ulkoiluun.

"Laidunnuskausi lyheni, koska lehmiä ei voinut päästää tallomaan laitumia liejuksi. Tämä on ollut todella raskas vuosi. Se koskee kaikki viljelijöitä", Tarja Jalkanen kuvailee.

Suomineito navetassa -kilpailun kaltaiset asiat ovat pieniä ilon aiheita, kun muuten liikutaan "syvissä vesissä, matalin ajatuksin". Jouluna Jalkaset panostavat navetassa lehmien perushoitoon: ne saavat perusruokaa ja puhtautta, ylimääräiseen ei nyt riitä voimia.

"Itsenäisyyden juhlavuonna on ollut paljon hypetystä, mutta suuret puheet unohtuvat äkkiä. Maanviljely on raakaa hommaa ja arki on karu, joten tässä on parasta mennä eteenpäin jalat maassa", Tarja Jalkanen kuvailee.

"Toivoisimme, että Suomessa säilyisi omavaraisuus ja ruokaa riittää kaikille kansalaisille järkevällä hinnalla. Maatalous työllistää Suomessa hyvin monia ja mekin toimimme työnantajina monenlaiselle ammattilaiselle", Jalkaset painottavat.

"Kohta tulee kuitenkin se raja vastaan, kun ei ole enää varaa viljellä, kun sen hinta nousee mutta tuottajahinnat laskevat. Nämä ovat erittäin suuria kysymyksiä. Toivottavasti nuoremmilla ja isommissa yksiköissä potkua riittää."

Lue lisää:

Suomineito navetassa: Mikä näistä lehmän läikistä on kaikista eniten kotimaamme muotoinen?