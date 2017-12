Maataloustraktori kelpaa kohta rahtikuljetuksiin siinä kuin liikennetraktori

Maataloustraktorin peräkärryjä koskenut 10 tonnin raja tiekuljetuksissa on poistumassa. Liikenne- ja viestintäministeriön esitys tästä on lausuntokierroksella. Lausuntojen antamiseen on vielä tämä viikko aikaa.

Muutama lausunto on tullut ja kaikissa kannatetaan uudistusta, jonka katsotaan selkeyttävän ja yksinkertaistavan tilannetta. Asetusesitys ja lausunnot löytyvät ministeriön verkkosivuilta.

Mikäli ministeriön esitys menee läpi, asetustekstistä poistetaan maataloustraktoreiden tiekuljetuksiin liittyvä 10 tonnin painorajoituskohta. Kuljetukset voitaisiin jatkossa hoitaa tarpeeseen parhaiten sopivalla kalustolla.

Traktorin peräkärryjen painoja säädellään edelleen muualla lainsäädännössä eikä siihen ole tulossa muutoksia.

Uudistus poistaa traktoreilta tarpeetonta kansallista ylisääntelyä, toteaa kehitysjohtaja Markus Lassheikki MTK:sta.

Lassheikin mukaan esitys on linjassa liikenne- ja viestintäministeriön muussa liikennelainsäädännössä viime vuosina toteuttaman byrokratian purun kanssa.

”On toivottavaa, että muutos tulee voimaan mahdollisimman pian.”

Nykyisin traktorin tiekuljetukset on jaettu kahtia. Enintään neljääkymppiä kulkevien traktorien maksimi peräkärrypaino on 10 tonnia. Yli neljääkymppiä kulkevia liikennetraktoreita painoraja ei koske.

Painoraja ei ole tähänkään asti koskenut maa- ja metsätalouden tiekuljetuksia, joissa on luvallista käyttää lievemmin verotettua polttoainetta.

Asetusta muutetaan, koska traktoreiden rekisteröinti uudistuu EU-säädösten myötä vuoden vaihteessa ja kansallinen liikennetraktorin luokka häviää. Se korvataan uusilla nopeilla traktoriluokilla, joiden maksiminopeudet ovat 60 ja 80 kilometriä tunnissa.

Uusien EU-vaatimusten mukaisia nopeita traktoreita on voitu tyyppihyväksyä ja rekisteröidä jo yli kaksi vuotta.

Useimmat valmistajat ovat kuitenkin hakeneet niille tyyppihyväksyntöjä vasta siirtymäajan loppupäässä.

Kansallinen liikennetraktori poistuu vuoden vaihteessa eikä takarajasta voida joustaa.

”Traktoria ei voida vuoden vaihteen jälkeen ensirekisteröidä liikennetraktoriksi”, toteaa erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Trafilta.

Kärkkäisen mukana muutama maahantuoja on ollut yhteydessä rekisteröintiluokkien muutoksesta. Liikennetraktorina myytyjä koneita on edelleen toimittamatta, ja osa on vasta tulossa Suomeen.

Miten käy, jos liikennetraktorin maahantuonti ja rekisteröinti viivästyvät vuodenvaihteen yli?

Kärkkäisen mukaan maahantuojien ja traktorin ostajien kannattaa hoitaa rekisteröinnit kuntoon tänä vuonna, mikäli traktori halutaan rekisteriin liikennetraktorina. Ensi vuonna se ei onnistu.

Kentällä on liikkunut myös huhuja, että käytettynä tuotavat traktorit päätyvät vuoden vaiheen jälkeen automaattisesti alimpaan nopeusluokkaan, jossa maksiminopeus on 40 kilometriä tunnissa. Liikennetraktoriksi niitä ei enää saisi.

Kärkkäinen kumoaa huhun.

Tuontitraktorit rekisteröidään ensimmäisen käyttöönottopäivän määräysten mukaan riippumatta siitä, milloin ne on tuotu Suomeen.

Jos tammikuussa tuodaan käytetty traktori, joka on otettu käyttöön tänä vuonna tai aiemmin, se on mahdollista rekisteröidä edelleen liikennetraktoriksi, Kärkkäinen kertoo.