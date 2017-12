Karja jatkaa vaellustaan kohti länttä – karjasuojat tyhjenevät idässä

Karjatalous keskittyy maan länsirannikolle Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Menettävät alueet ovat idässä Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä- ja Pohjois-Savossa. Keski-Suomikin kuuluu ryhmään. Nautamäärä alenee keskimääräistä nopeammin myös Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Luvut perustuvat Luken kaksi viikkoa siten julkaisemiin karjamääriin. Laskentapäivä oli toukokuun alussa. Luke kertoo myös kolmen edellisen vuoden eläinmäärät, joita MT on verrannut elykeskuksittain tämän vuoden lukuihin.

Itä-Suomessa sikaloita jää tyhjilleen ja sama kehitys on menossa lypsylehmissä ja lihanaudoissa. Lypsylehmien määrä vähenee joka puolella, mutta hitaimmin Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Kanat ovat jo valmiiksi Varsinais-Suomessa, ja maakunnan osuus kanoista kasvaa. Tämän vuoden laskennassa jo yli 66 prosenttia kanoista on Varsinais-Suomessa.

Luken mukaan kanaloita on edelleen yli tuhat, mutta suurin osa on harrastekanaloita. Uudellamaalla on 68 kanalaa, joissa on yhteensä 8 000 kanaa. Varsinais-Suomen 170 kanalassa on jokaisessa keskimäärin yli 14 000 kanaa.

Broilerien kasvatus keskittyy kahden teurastamon, Rauman ja Nurmon, lähimaakuntiin Varsinais-Suomesta Etelä-Pohjanmaalle.

Nopeinta muutos on sikataloudessa. Sikojen määrä väheni neljän vuoden vertailujaksolla yli 9 prosenttia, mutta vähennys ei jakaudu likikään tasan maan eri osiin.

Varsinais-Suomessa sikamäärä kutistui 6 prosenttia ja Pohjanmaalla eli Vaasan ympäristössä ja Keski-Pohjanmaalla 3 prosenttia.

Pohjanmaa pärjää osin siksi, että possuja kuljetetaan entistä enemmän Varsinais-Suomesta C-tukialueelle loppukasvatukseen.

Satakunta ja Etelä-Pohjanmaa menestyvät myös vertailussa ja sikamäärä vähenee valtakunnan keskiarvoa hitaammin.

Samaan aikaan Kymenlaakso menetti yli 40 prosenttia sioistaan ja Pohjois-Karjalassa tilanne oli lähes sama. Myös Etelä-Savossa sikaloita on suljettu poikkeuksellisen paljon. Sikaloita on tosin vähän ja yksittäiset lopettamispäätökset tuntuvat.

Lihatalot haluavat hankkia raaka-aineensa läheltä.

Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa sikoja on viidennes vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

Sianlihan tuotanto supistuu huomattavasti hitaammin kuin sikojen määrä. Sikojen vähenemistä paikataan kasvattamalla siat isommiksi.

