Ruotsin Elintarvikevirasto neuvoo: Näin valitset ympäristöystävällistä ruokaa

Ruotsin Elintarvikevirasto (Livsmedelsverket) on koonnut verkkosivuilleen neuvoja ympäristön kannalta hyvistä ruokavalinnoista.

Viranomaiset kehottavat muun muassa vähentämään lihansyöntiä. Vastaavasti kannattaa syödä enemmän kasviksia suosien sesongin tuotteita. Kerran viikossa voisi laittaa aterian pelkistä kasviksista.

Ympäristöstään välittävä ruokailija valitsee kalaa, joka on kalastettu tai kasvatettu vastuullisesti.

Makeisten, limsojen ja leivonnaisten syönti kannattaa jättää vähemmälle. Ne eivät ole ravitsemuksen kannalta tärkeitä, mutta niiden valmistaminen vaikuttaa ympäristöön.

Ruokaa ei kannata heittää roskiin. Yksi keino vähentää ruokahävikkiä on suunnitella ostokset etukäteen.

Yleisten vinkkien lisäksi verkkosivulta löytyy 7 yksityiskohtaista tietopakettia ruuan raaka-aineiden ympäristövaikutuksista juomavesi mukaan lukien.

Sivulla on omat osiot on lihalle, kalalle, kasviksille, perunalle ja viljoille. Lisäksi on tietoa munista, maidosta ja juustoista, ravintorasvoista ja juomavedestä.

Tietopaketeissa käydään perinpohjaisesti läpi raaka-aineen hyvät ja huonot vaikutukset ympäristölle kuten kasvihuonekaasupäästöt, kuljetusmatkojen merkitys tai ero pullotetun ja kraanaveden välillä.