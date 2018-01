Vakuutusyhtiön riskipäällikkö kannustaa: Tarkista kattojen lumitilanne säännöllisesti

Maatiloilla sattuneet sortumat ovat nousseet ajankohtaisiksi sen jälkeen, kun navetta sortui Sonkajärvellä juuri ennen vuodenvaihdetta viime perjantaina.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan riskipäällikkö Juhani Savolainen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että laajarunkoisia kylmiä rakennuksia menee vuosittain nurin muutamia kymmeniä kappaleita. Eläintiloilla sortumia tapahtuu Savolaisen arvion mukaan silloin tällöin.

Syynä tällaisten sortumien taustalla on usein se, että toispuoleinen lumikuorma painaa rakennuksen nurin. Nykyiset rakennukset on Savolaisen mukaan suunniteltu niin, että niiden tulisi kestää 180 kilon lumikuorman paino neliömetriä kohden. Sortumien määrään vaikuttaa luonnollisesti paljon se, onko talvi luminen vai ei.

Savolainen huomauttaakin, että lumen paino voi kasvaa sateiden ja tiivistymisen myötä helmi-maaliskuussa jopa 200–240 kiloon kuutiometriä kohden. Tämä voi aiheuttaa virhearviointeja lumen painosta, jos lumikuormaa arvioidaan vain lumikerroksen paksuutta mittaamalla.

Jotta sortumilta vältyttäisiin, Savolainen suosittelee tarkistamaan katon lumitilanteen säännöllisesti. Jos lunta on paljon, tai se on kinostunut tietylle alueelle, on se syytä tiputtaa katolta pois. Mielessä kannattaa pitää myös se, että lumitilanne voi muuttua paljonkin jo yhden myräkän myötä. Lumitilanne on hyvä käydä tarkistamassa katolla, sillä vaikkapa toispuoleinen lumikuorma on Savolaisen mukaan usein vaikea nähdä maasta käsin.

Katolle ei kuitenkaan ole mitään syytä lähteä suin päin ilman asianmukaisia varusteita. Katolle tulee riskipäällikön mukaan varustautua ainakin turvavaljailla ja turvaköydellä. Mukaan voi tarvittaessa ottaa myös työparin.

"Katoilla on aika vaaralista liikkua. Jos tuntuu, ettei minusta ole siihen, kannattaa pyytää ammattilainen avuksi", Savolainen muistuttaa.

Työpariksi kannattaa Savolaisen mukaan ottaa mahdollisuuksien mukaan sellainen henkilö, joka on tottunut liikkumaan liukkailla kattopinnoilla.

Kattojen lumikuormasta huolehtiminen on riskipäällikön mukaan kiinteistön omistajan tai joissain harvoissa tapauksessa kiinteistön huoltoyhtiön vastuulla.

"Tämä on sitä huolellista kiinteistönhoitoa, jota kaikkien kiinteistönomistajien pitäisi toteuttaa", hän muistuttaa.

Lumikuormasta aiheutuneet sortumat eivät Savolaisen mukaan pääsääntöisesti kuulu vakuutuksen piiriin, sillä sortumat liittyvät kiinteistöjen huolenpitoon. Katoilla olevasta lumikuormasta huolehtiminen sisältyy Savolaisen mukaan kiinteistöjen kunnossapitoon.

Harvoissa sortumatapauksissa tilanne voi riskipäällikön mukaan olla se, että lumikuormasta huolehtiminen on annettu jonkin ulkopuolisen tahon, kuten kiinteistönhuoltoyhtiön vastuulle. Tällöin kiinteistönhuoltoyhtiölle voi syntyä korvausvastuu.

Savolaisen kokemuksen mukaan suomalaiset huolehtivat kiinteistöistään hyvin. Hän kuitenkin korostaa kiinteistön hoitoon liittyvistä asioista pitää puhua säännöllisesti julkisuudessa, jotta asiat eivät pääse unohtumaan.

"Kyllä suomalainen on tunnollinen pistämään asioista kuntoon, kunhan hän vain huomaa, että muutkin puhuvat näistä samoista asioista", hän arvioi.

