ASF:ltä säästynyt Leningradin alue taistelee tautia vastaan

Venäjällä Leningradin alueella maatiloja ja kotitarvesikoja pitäviä on kannustettu luopumaan sioista yhteiskunnan tuella. Valtio on rahoittanut luopumisen tukea viidellä miljoonalla ja Leningradin alue kolmella miljoonalla ruplalla, kertoo Leningradin alueen eläinlääkintähallinnon johtaja Idris Idiatulin. Yhteensä tukeen on varattu kahdeksan miljoonaa ruplaa eli noin 130 000 euroa.

Tuella kannustetaan tuottajia siirtymään muihin tuotantoeläimiin.

Tavoitteena on päästä eroon pienistä sikatiloista ja kotitarvetuotannosta ja näin ennaltaehkäistä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviäminen Leningradin alueelle.

Tällä hetkellä alueella on noin 189 000 sikaa, joista valtaosa, 178 000 on kymmenellä suurella yrityksellä.

Näiden lisäksi alueella on 49 sikatilaa, joilla on yhteensä 3 200 sikaa. Kotitarvesikojen määräksi arvioidaan noin 7 000.

Suurin riski ASF:n leviämiselle on juuri takapihojen kotitarvesiat, sillä niissä tautisuojaus ei ole kunnossa, Idiatitulin toteaa.

Kiellosta huolimatta esimerkiksi sikojen ruokinta ravintoloiden ja kotitalouksien ruokajätteellä on alueella yhä yleistä, toteaa puolestaan varajohtaja Artem Metlin Venäjän eläinterveysinstituutista.

Kotisikojen lisäksi ongelmana ovat villisiat, joita alueen metsäisissä maastoissa on Idiatulin mukaan erittäin runsaasti. Viranomaiset ovatkin suositelleen kannan rankkaa vähentämistä.

Idiatulin ja Metlin puhuivat Venäjän ASF-tilanteesta maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen sikayrittäjien tiistaina Helsingissä järjestämässä seminaarissa.

ASF:n leviämistä pyritään Idiatulin mukaan ehkäisemään myös tuonnin valvonnalla. Sian- ja villisianlihan tuonti on kielletty alueilta, joilla ASF:ää on havaittu.

"Tänä vuonna viranomaiset ovat tarkastaneet 3 500 ajoneuvoa laittoman tuonnin ehkäisemiseksi."

Lisäksi viranomaiset ovat tehneet lähes 1 400 ratsiaa lihatoreille. Ratsioissa on paljastunut 99 rikkomusta ja 1 500 kiloa lihatuotteita on niissä vedetty markkinoilta, Idiatulin kertoo.

Leningradin alueen toimenpiteet ASF:n leviämisen ehkäisemiseksi ovat merkittäviä, koska se alue on luoteisosastaan Suomen rajanaapuri.

Ainakin toistaiseksi tauti on pystytty pitämään poissa alueelta. Ponnisteluita tartuntojen ehkäisemiseksi joudutaan kuitenkin tekemään jatkuvasti, koska ASF:ää on havaittu siihen etelästä rajoittuvilla Novgorodin ja Pihkovan alueilla. Lisäksi Leningradin alue rajoittuu lännessä Viroon, jossa tilanne on erittäin vaikea.

Novgorodin ja Pihkovan alueilla villisikakanta on Idiatulin mukaan erittäin runsas.