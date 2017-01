Atrian Gröhn: "Ilman muuta odotan uusia vientikauppoja Kiinaan"

Lihatalo Atria kertoi keskiviikkona kolmen miljoonan kilon sianlihan vientikaupasta Kiinaan. Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn toteaa, että tämä on vasta ensimmäinen kauppa. Hän arvioi MT:lle, että lisäkauppoja saadaan vielä tänä vuonna.

"Ilman muuta odotan lisäkauppoja", toimitusjohtaja sanoo. Kiinasta toivotaan ennen kaikkea tasaista ja pitkäjänteistä asiakasta ja toimituskohdetta.

Ensimmäinen vientikauppa on aina vaikein, Gröhn toteaa.

Atria on hieronut kauppoja ja tutustunut ostajiin vuosien ajan samalla, kun yhtiö on hakenut vientilupaa Kiinaan. Luvat saatiin kuntoon viime vuoden lopulla.

Kiinan markkinat kiehtovat, vaikka kilpailu on kovaa ja kaikki isot toimijat Euroopasta ja muualta ovat mukana. Ostovoima on kuitenkin valtava ja keskiluokan elintaso on noussut, Gröhn toteaa.

Hän ei tarkkaan tiedä, mihin Kiinaan toimitettavat sianlihat lopulta päätyvät, mutta pitää todennäköisenä, että erä menee Pekingin alueelle.

Sianlihat toimitetaan konteissa meritse. Ensimmäiset lihakontit lähtevät Seinäjoen Nurmosta toukokuussa. Kuljetukseen kuluu 40–50 päivää. Kolmen miljoonan kilon vieminen tarkoittaa runsasta sataa kontillista sianlihaa.

Kiinaan viedään kaikenlaisia ruhon osia, ei vain arvo-osia, Gröhn kertoo.

"Kolmen miljoonan kilon erä on sittenkin näytteenomainen kauppa. Uusista kaupoista neuvotellaan ja tuloksista kerrotaan aikanaan. Muutama lihakontti silloin tällöin ei kiinalaisia kiinnosta."

Myös viljelijät huomaavat Kiinan viennin alkamisen tilipussissaan, Gröhn sanoo.

Sianliha ei Suomesta lopu, vaikka vienti lähtisi vetämään.

Venäjän vientikiellon takia lihaa on jouduttu työntämään lähes väkisin kotimaan markkinoille ja myös vientiin. "Osa vientikaupoista ei ole ollut kovin järkeviä ja niistä voidaan luopua, jos Kiinan markkinoilta löytyy tilaa."