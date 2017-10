Atrian Nurmon tehtaalla ulosmarssi - sikakuljetukset seis

Atrian Nurmon sikaleikkaamon sata työntekijää marssi ulos työpaikalta keskiviikkona aamulla puoli kahdeksalta. Mielenilmaus liittyy uuden leikkaamon käyttöönottoon ja sovellettaviin työehtoihin.

Ulosmarssi pysäytti sikojen kuljetukset aamulla useilta tiloilta.

Tehtaanjohtaja Markku Hirvijärvi Atrian Nurmon tehtaalta toteaa, että kiistaa on uuden leikkaamon käyttöönottoon liittyvistä työjärjestelyistä. Muutokset ovat suuria, vastaavia on tehty viimeksi vuonna 1982.

Uusi automatisoitu leikkaamo on otettu jo käyttöön ja sillä vastataan uusiin leikkuuvaatimuksiin muun muassa viennissä.

Aamukymmeneltä tavoiteltu Hirvijärvi ei arvaillut mahdollista mielenilmauksen kestoa. Neuvotteluja on käyty jo jonkin aikaa ja ilmapiiri on ollut asiallinen. Hirvijärven mielestä näkemyserot ovat sittenkin pieniä. Kiistaa on muun muassa urakkataksoihin ja laatutasoon liittyvistä asioista.

Työnseisaus koskee sikaleikkaamoa. Muu osa tuotantolaitoksesta toimii normaalisti.

Yrityksen pääluottamusmiehiin ei saatu aamulla yhteyttä.

