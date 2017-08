Avomaan marjat alkavat vihdoin kypsyä

Tänä vuonna avomaan marjojen satoa on saatu odotella pitkään.

Nyt pensasmarjat alkavat vihdoin kypsyä, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto kertoo.

Pensasmarjat ovat mansikan tavoin kehittyneet hitaasti viileässä ja sateisessa säässä.

Elokuun alusta lähtien on kerätty aikaisimmilta tiloilta ensimmäisiä avomaan vadelmia sekä pensasmustikoita.

Vaikka vadelmakasvustot talvehtivat kohtalaisen hyvin, osalla vadelmatiloista on kuitenkin talven aiheuttamia vaurioita, jotka näkyvät kasvustoissa kuivuvina satoversoina.

Kuivuvien satoversojen takia avomaan vadelman sato jäänee Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton mukaan valtakunnallisesti vain keskikertaiseksi.

Pitkästä kukintajaksosta johtuen myös vadelman satokaudesta odotetaan pitkää. Sen odotetaan jatkuvan syyskuulle, mikäli säät vain suosivat marjojen kypsymistä. Vadelman viljelijät toivovat poimintakaudeksi mahdollisimman lämpimiä poutasäitä, jolloin kypsyminen vauhdittuisi ja marjojen pilaantumisriski olisi pienempi.

Pensasmustikoita on alettu kerätä aikaisimmilta tiloilta lounaisrannikolla ja paikoin maan eteläosissa. Muualla satoa on vielä odoteltava tovi, sillä kypsyminen on ollut hidasta viileillä ja sateisilla alueilla.

Pensasmustikka ei ole mansikan ja vadelman tavoin altis sääolosuhteiden aiheuttamalle pilaantumiselle, mutta lämpöä ja aurinkoa marjojen kypsyminen kuitenkin vaatii. Pensasmustikanviljelijöiden säätoiveet ovatkin yhteneväiset vadelmanviljelijöiden kanssa. Sadonkorjuuaika jatkuu pensasmustikalla näillä näkymin pitkälle syyskuuhun.